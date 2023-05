La fine di una delle storie più romantiche del calcio moderno, il Leicester City è ufficialmente in Championship

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Il 7 maggio di 7 anni fa, tutta Inghilterra si inchinava di fronte al Leicester di “Sir” Claudio Ranieri, riuscito a dominare un campionato con la reputazione di essere il più difficile al mondo, classificandosi primo e alzando lo scudetto davanti a squadre decisamente più attrezzate come Manchester City e Liverpool. Il Leicester aveva finalmente coronato un sogno. Nella stagione 2015/2016 tutto il mondo tifava la squadra allenata da Ranieri, perché significava vedere Davide vincere contro Golia, voleva dire che la passione e la dedizione per lo sport, per una volta, sarebbero valse più del denaro. Avevano realizzato il sogno, non solo della cittadina dalla quale proviene la squadra, ma di tutte quelle piccole realtà che pensano che, avendo meno forza economica, non possano permettersi di competere con le “big” del campionato.





La fine di una bellissima storia

Oggi il Leicester City è ufficialmente in serie B inglese. Si è conclusa ieri la 38esima giornata di Premier League 2022/23, che ha decretato la retrocessione in Championship del Southampton, il Leeds e lo stesso Leicester City. La squadra allenata da Dean Smith è riuscita a imporsi con il risultato di 2 a 1 sul West Ham, risultato che non è bastato a scongiurare la retrocessione, per via della vittoria dell’Everton, diretta concorrente alla salvezza, contro il Bournemouth. Dopo 10 anni consecutivi di Premier League le “foxes” sono obbligate a ripartire dalla seconda lega inglese.