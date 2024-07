Euro 2024: Demiral, due turni di stop per il 'saluto del lupo' Photo Credit: agenziafotogramma.it

Il difensore della Turchia fermato dall'Uefa per il gesto fatto dopo il secondo gol segnato contro l'Austria

Alla fine è arrivato lo stop: la Uefa ha sospeso il giocatore turco Merih Demiral per due partite per il controverso saluto del lupo esibito durante la partita di Euro 2024 giocata (e vinta) contro l'Austria. In particolare, la Uefa ha sanzionato il difensore ex Juventus, Atalanta e Sassuolo "per mancato rispetto dei principi generali di condotta, per aver violato le regole basilari di buona condotta, per aver utilizzato eventi sportivi per manifestazioni di carattere non sportivo e per aver discreditato lo sport del calcio". Il significato del gesto di Demiral Dopo aver segnato il suo secondo gol nell'ottavo di finale di martedì scorso, Demiral ha festeggiato facendo con entrambe le mani un gesto che richiama il muso di un lupo (foto). Il gesto è associato al gruppo ultranazionalista turco Ulku Ocaklari, noto anche come Lupi grigi, a sua volta collegato a organizzazioni paramilitari di estrema destra e vicino al Partito del movimento nazionalista, euroscettico ed estremista. Demiral, che milita nel club arabo dell'Al-Ahli, si è giustificato spiegando che voleva solo esprimere l'orgoglio di essere turco e ha assicurato che non c'era alcun messaggio nascosto dietro il gesto in questione. Demiral non giocherà contro l'Olanda La Uefa però con una decisione comunicata ufficialmente pochi minuti fa ha deciso che il calciatore dovrà stare fermo per due turni. Quindi, Demiral non potrà scendere in campo nel quarto di finale di sabato che la Turchia giocherà contro l'Olanda e neanche nell'eventuale semifinale (o nella prossima partita Uefa disputata dalla sua Nazionale).

Demiral Euro 2024 saluto dei lupi grigi

