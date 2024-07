Euro 2024, Demiral trascina la Turchia ai quarti di finale, l'Olanda asfalta la Romania

OLANDA VS ROMANIA 3-0



È sbocciata l’Olanda. Dopo un girone senza incantare, la nazionale di Ronald Koeman approda ai quarti di finale al culmine di una prestazione brillante. Nell’ottavo di finale giocato a Monaco di Baviera partita a senso unico, spazzata via la Romania. 3-0 il punteggio, con il margine che si è dilatato soltanto nel finale. Questo è l’unico difetto degli orange, che hanno dominato ma hanno sprecato una consistente quantità di occasioni. E così facendo, a dieci minuti dalla fine la Romania era ancora teoricamente in partita, sotto di un solo gol; quello segnato da Gapko al ventesimo del primo tempo. Sono rischi da evitare. Poi all’ottantaduesimo lo stesso Gapko ha fornito l’assist per il 2-0 di Malen. Che a sua volta si è ripetuto in contropiede in pieno recupero per il tris olandese. La Romania ci ha messo il cuore e ha resistito più che ha potuto, quasi eroici un paio di salvataggi di Dragusin, ma non è bastato. L’Olanda, che è parsa sbloccata dopo un avvio di torneo piuttosto grigio, a questo punto potrebbe fare strada, con la complicità di essere nella parte teoricamente più facile del tabellone