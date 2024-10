La Fontana di Trevi in manutenzione, ecco una piscina per il tradizionale lancio delle monetine

La Fontana di Trevi ha bisogno di soccorso, questo si sa da tempo, ma i turisti hanno necessità di vedere toccare e lanciare le monetine. L’antico rito è un richiamo tradizionale cui non vuole rinunciare nessuno. Men che meno il comune di Roma . Dal sette ottobre sono in corso lavori di manutenzione straordinaria avviati dalla Sovrintendenza Capitolina, con la Fontana di Trevi che è svuotata, senza una goccia d’acqua. E allora ecco un surrogato, una piscina dove lanciare le monetine. I lavori sono necessari, aveva spiegato il Campidoglio , "a causa dei fenomeni di degrado che interessano il monumento, situato in un’area ad alta frequentazione pedonale e sottoposto a particolari condizioni microclimatiche che favoriscono la costante formazione di patine biologiche, vegetazione infestante e depositi calcarei sulle parti più esposte al contatto con l’acqua". La Fontana di Trevi , aveva assicurato il sindaco Gualtieri , continuerà ad essere visibile per tutta la durata dei lavori. Sono allo studio le misure della piscin, ma inoltre, durante i cantieri, sarà sperimentata una diversa modalità di osservazione della fontana. Dovrebbe essere sarà installata una passerella che permetterà ai visitatori di ammirare il monumento da una prospettiva previlegiata .E questo potrà anche servire al Comune di Roma di sperimentare l'ingresso regolamentato al monumento per risolvere i problemi di sovraffollamento.

Presto si dovrà pagare per lanciare le monete

Ci sarà un ticket simbolico, probabilmente di due euro, ha spiegato a Fanpage.it l'assessore Onorato: "Facciamo ordine: piazza di Trevi rimarrà come è sempre stata, cioè libera. Chi vuole passa per andare a lavoro per andare a casa. I turisti possono circolare, non cambia nulla. La Fontana, invece, ha gradoni che portano a una sorta di catino, balconate. Che succede? Che oggi ci sono sempre centinaia di persone accalcate. Noi vogliamo introdurre un meccanismo per cui da un lato si entra e da un lato si esce, con un numero massimo di persone nel catino. Partiremo con una sperimentazione per gestire il flusso. Ci sarà una fila ordinata, con delle fascette, con hostess e steward. E questa prima fase sarà totalmente gratuita. Se andrà bene, capiremo se è il caso di introdurre un ticket a pagamento simbolico di 2 euro, con il quale pagheremo il personale che andremo ad assumere". Insomma il cambiamento per la Fontana di Trevi sarà radicale.