La foto ritoccata di Kate Middleton, dopo le polemiche la principessa spiega cos'è accaduto

La fotografia di Kate Middleton, seduta e sorridente, i tre figli stretti accanto a lei, era stata pubblicata ieri, in occasione della Festa della Mamma britannica. Un’immagine rassicurante, la prima ufficiale della Principessa del Galles dopo il delicato e misterioso intervento all’addome subito a metà gennaio. Ma in poche ore alla gioia è subentrata la polemica, con le principali agenzie di stampa internazionali che hanno scelto di ritirare la foto, perché ritenuta manipolata. Dopo le numerose richieste di chiarimenti, a far luce sulla vicenda è stata proprio Kate, spiegando che a ritoccare la foto è stata proprio lei: "Come molti fotografi dilettanti, di tanto in tanto mi cimento nell'editing. Volevo esprimere le mie scuse per la confusione causata dalla foto di famiglia che abbiamo condiviso" ha scritto su X, augurando ancora una felice Festa della mamma a tutti.





LE CERIMONIE DI OGGI Fonti reali hanno sottolineato che si trattava di uno scatto amatoriale, risalente alla settimana scorsa. William e Kate - precisa Kensington Palace - volevano offrire un'immagine "informale" della famiglia. Nonostante le scuse però, le perplessità restano e rischiano di oscurare anche la cerimonia che si terrà oggi in occasione dei 75 anni del Commonwealth. Carlo III, assente a cause della malattia, diffonderà un videomessaggio. A presenziare all'evento, una coppia inedita: quella formata dal principe William e dalla regina Camilla, che torna in pubblico dopo una settimana di riposo.