Una lotteria dell'"altromondo": in palio un posto al cimitero vicino a

Accade a Parigi. E la trovata, a tratti geniale, diventa una notizia ghiotta per il mondo del web. Una lotteria dove in palio c'è un posto al cimitero vicino a grandi del calibro di Jim Morrison e Oscar Wilde.

L'iniziativa, che potrebbe essere copiata in tutto il mondo, è del Comune di Parigi. I vincitori di questa singolare lotteria riposeranno in terno nei cimiteri più famosi, come il Père-Lachaise o Montmartre. Dove riposano star internazionali. C'è un fine nobile: finanziare il restauro di monumenti funerari in rovina.





La notizia viene raccontata dalla CNN. Sono trenta le tombe disponibili in tre cimiteri leggendari: andando nell'ordine dieci tombe saranno disponibili al Père-Lachaise - dove sono sepolti Jim Morrison, Oscar Wilde ed Édith Piaf. Altri dieci lotti al cimitero di Montparnasse, dove riposano Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir e Susan Sontag. Le altre tombe in palio sono situate a Montmartre, dove sono sepolti Edgar Degas, Émile Zola e Vaslav Nijinsky.

QUALI SONO I PREZZI?

Nessun prezzo fuori mercato. Tutto viene regolamentato da un vero e proprio progetto comunale. Chi vince la lotteria, al prezzo di 4 mila euro, avrà il loculo monumentale vicino una star impegnandosi a coprire le spese di restauro e di locazione. Si può partecipare alla lotteria fino al prossimo 31 dicembre. Con questa iniziativa, inoltre, aumenterebbe l'affluenza di turisti nei cimiteri per offrire un omaggio a personaggi come Jim Morrison, Oscar Wilde o Édith Piaf.

