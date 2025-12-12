La prima foto insieme: Elisabetta Canalis e Alvise Rigo in scooter sui social

Francesco Fredella

12 dicembre 2025, ore 18:00 , agg. alle 18:17

Lo scatto tra lo sportivo e la Canalis, in poco tempo, diventa virale conquistando il web

Le indiscrezioni sulla loro storia d'amore non sono mancate. Ora, però, dopo mesi e mesi, arriva una conferma dai diretti interessati: Elisabetta Canalis pubblica una foto con Alvise Rigo. Che oggi compie gli anni.

"Happy Birthday!",  scrive sui social a corredo della foto pubblicata nelle storie. Ed il gossip s'infiamma. Lui, sportivo ed attore (ha recitato anche in Nuovo Olimpo di Ferzan Özpetek), lei personaggio della tv amatissima dal pubblico. Sorrisi, abbracci e voglia di trascorrere qualche ora lontano dai paparazzi. In questi ultimi mesi i due sono usciti allo scoperto in sella ad uno scooter per le vie di Milano. Si tratta di un nuovo amore?

L'INIZIO DI UN NUOVO AMORE?

La Canalis è reduce dalla fine della storia con Georgian Cimpeanu, iniziata dopo la separazione da Brian Perri.

"Non bisogna mai abbassare la guardia, ma ammetto di avere un approccio naïf all'amore: voglio lasciarmi sorprendere. Seguo il cuore, non potrei mai scegliere un partner solo perché ‘piace' agli altri. L'amore vero è quello che non ti chiede di cambiare. Preferisco rischiare, ma vivere qualcosa che mi fa battere il cuore", ha raccontato di recente a Vanity Fair.

La carriera da sportivo, poi la televisione (con Ballando con le stelle). Infine, il cinema con "Nuovo Olimpo": lì Alvise Rigo ha recitato sotto la regia di Özpetek in un film capolavoro in assoluto. Veneziano. Classe 1992, Alvise ha esordito in Eccellenza con il Mogliano Rugby e, successivamente, ha giocato con squadre come Valsugana, Lazio Rugby e Petrarca Rugby. 

Ora sembra che il suo cuore sia tutto per Elisabetta Canalis. Nessun bacio sui social, a dire il vero i fan lo attendevano da tempo, ma si nota tanta complicità. Sullo sfondo Milano. I due in scooter sorridono e mandano un messaggio ai fan. Il resto è storia di questi giorni. 



Alvise Rigo
Elisabetta Canalis

