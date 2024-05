La Rappresentante di Lista a RTL 102.5: “Il nuovo bravo ha voglia di fare casino e di rovinare la festa”

È tempo di nuova musica per La Rappresentate di Lista. La cantante e autrice Veronica Lucchesi e il polistrumentista, autore e produttore Dario Mangiaracina, sono stati ospiti di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare “Paradiso”. Il brano è il primo tassello di un 2024 che si preannuncia ricco di musica, con una nuova metamorfosi e nuove storie da raccontare.

Paradiso

In questo nuovo pezzo, La Rappresentante di Lista inaugura un nuovo capitolo musicale con un brano dalle sonorità che richiamano il rock anni ’90 e ci invitano a rovinare la festa insieme a loro. Per il duo, è un brano che vuole raccontare la forza, talvolta l’impatto, altre volte gli effetti e il peso delle relazioni umane sulle nostre stesse vite. Ai microfoni di RTL 102.5, i due hanno raccontato: «Dentro questa canzone, così come in molte altre a cui stiamo lavorando, c’è molto di noi, della nostra vita, di come immaginiamo il mondo. Arriva un certo momento in cui bisogna “rovinare la festa”, dire di no, fare delle scelte che sicuramente non faranno contenti tutti. Sono delle scelte per noi stessi e che ti portano lungo una strada che, si spera, faccia la felicità. La “festa” è un po’ la metafora di una situazione che ti tiene sempre in ballo, dove sembra che vada tutto bene ma non è così, è una finzione. In generale è una canzone che ha un atteggiamento forte, ha voglia di fare casino e abbiamo messo in campo tanti strumenti che per noi significano grande libertà e divertimento, come chitarra distorta e sintetizzatori. Come al solito ci piace giocare moltissimo con gli strumenti, come se fossero dei prolungamenti dei testi». L’invito dei due artisti verso il pubblico è quello di fare un giro in quella testa, chiedendosi “Che cosa c’è?”. Qualunque sia la risposta, è una sfida a sé stesso/a e agli altri, prendere coraggio, esplorare, rompere gli schemi, dire di no, scrivere il proprio tempo, “rovinare la festa”.

Presto un nuovo album e a novembre il tour

Dal 2011 ad oggi La Rappresentante di Lista si è mossa attraverso territori musicali sempre nuovi e ricercati, un laboratorio artistico multidisciplinare e in continua evoluzione, che si nutre dell’attività in studio. Ai microfoni di RTL 102.5, il duo rivela di star lavorando ad un nuovo disco: «Quest’estate scriviamo, arrangiamo i pezzi e finiamo questo disco. Stiamo registrando e ci stiamo divertendo molto in studio. Siamo alle fasi finali di questo progetto, ma già si percepisce tutto il suo sentimento». La loro crescita ha influito anche sui live, che anche quest’anno non potevano mancare. Le date già annunciate nei super club di tutta Italia per il prossimo autunno sono dieci. In merito ai live di quest’anno, La Rappresentante di Lista ha raccontato: «Finalmente a novembre torniamo a suonare dal vivo con un sacco di date. A livello estetico, l’unica cosa che finora sappiamo è che abbiamo stampato una grande bocca gonfiabile come logo o mascotte del tour e attorno ci saremo noi con i musicisti. Non ci immaginiamo grandi apparati scenografici, magari un cielo con le nuvolette per fare riferimento agli anni 90, degli strumenti… Sicuramente c’è tanta musica suonata ai live, è molto impattante». La tournée della band partirà il 6 novembre a Firenze e proseguirà con Napoli, Molfetta, Milano, Padova, Venaria Reale, Bologna e Roma, per concludere con due tappe e Palermo, il 2 e il 3 dicembre.