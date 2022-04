La regina Elisabetta II compie 96 anni: ecco cosa succederà in occasione del compleanno dell'amata sovrana

Oggi la regina Elisabetta II compie 96 anni. Una sovrana molto amata dal suo popolo, che intende festeggiarla al meglio, quest’anno ancor di più visto che nel 2021 la festa è stata annullata a causa della morte del principe Filippo.

Questi ultimi due anni, comunque, non sono stati facili per la sovrana: oltre alla morte del duca di Edimburgo, la regina Elisabetta II ha contratto il Covid, che l’ha lasciata veramente esausta, come lei stessa ha affermato. In più, non è da dimenticare la situazione tesa nei rapporti famigliari: il principe Carlo e il principe William ai ferri corti con il principe Harry, che si è trasferito ormai tempo fa negli Stati Uniti con sua moglie Meghan Markle, ma anche la vicenda del principe Andrea - figlio della sovrana e del principe Filippo – con lo scandalo Epstein. Il duca è riuscito a scampare al processo pagando un ingente risarcimento alla presunta vittima di abusi.

pesi da sorreggere per una donna che, seppur sempre di grande spirito, ha raggiunto un’età importante. Il 2022 per Elisabetta II è un anno che segna una tappa importantissima nella lunga vita della regina. Si celebra, infatti, il Giubileo di platino in occasione del 70esimo anniversario del suo regno.





IL COMPLEANNO SI FESTEGGIA DUE VOLTE

Forse non tutti sanno che i sovrani inglesi festeggiano per due volte il loro compleanno. La regina Elisabetta II, infatti, celebra la ricorrenza oggi, ma anche il 2 giugno, l’anniversario della sua incoronazione.

Questa tradizione è stata istituita da re Edoardo VII che, nato il 9 novembre 1841, decise di spostare in primavera la data del suo compleanno per avere maggiori probabilità di bel tempo durante la cerimonia.





COME FESTEGGIA OGGI LA REGINA ELISABETTA II?

Come festeggia oggi la sovrana? Su sue indicazioni, i figli del principe William e Kate Middleton, George, Charlotte e Louis, daranno il via alle danze, che si apriranno sul Long Walk di Windsor, con 21 spari a salve, il tradizionale omaggio con cui la regina Elisabetta II viene onorata. Per l’occasione sarà presente anche il sindaco di Windsor. Anche a Londra verranno sparati i tradizionali colpi di cannone.

Per il resto, però, i festeggiamenti saranno totalmente privati: la regina trascorrerà la giornata con i suoi parenti più stretti a Sandringham, la residenza di campagna che, in un'apparizione pubblica recente, la regina aveva descritto come un luogo intimo e familiare. I contatti con i parenti, però, saranno limitati visto il rischio di contrarre il Covid.

Attesi, dunque, i festeggiamenti che si terranno dal 2 al 5 giugno con la tradizionale parata “Trooping The Colour” e l’affaccio dal balcone di Buckingham Palace a Londra. Tra gli invitati, anche il principe Harry e sua moglie, Meghan Markle.

I FESTEGGIAMENTI DEL 2 GIUGNO

In Gran Bretagna sono già iniziate le scommesse su cosa indosserà la sovrana quel giorno. Lei stessa non ha mai fatto mistero del fatto che anche l’abbigliamento è una parte fondamentale nella comunicazione e, infatti, la sua attenzione è sempre altissima. Immancabili, quindi, saranno le perle, ma anche la spilla, tradizionalmente abbinata agli abiti, che durante il regno, hanno toccato le sfumature di colori più varie, ma sempre seguendo una logica. In primavera, infatti, la regina Elisabetta II utilizza colori pastello, in estate si concede il verde e il blu, in autunno i colori dei frutti maturi e delle foglie dei boschi e d’inverno indossa i colori delle festività.

Tra il 2 e il 5 giugno, ci saranno numerose cerimonie, sfilate ed eventi pubblici ufficiali a Londra. Nella parata per il compleanno del 2 giugno, ad esempio, sfileranno più di 1400 soldati, 200 cavalli e una banda composta da 400 musicisti.

LA VISITA DEL PRINCIPE HARRY ALLA REGINA ELISABETTA II

duchi di Sussex, hanno fatto visita alla regina Elisabetta II. Un tema che ha fatto molto discutere visto i rapporti tesi tra di loro (principe Harry, però, ha rotto il silenzio rilasciando alcune dichiarazioni in un’intervista alla tv americana Nbc. Harry ha detto di aver trovato la sovrana in ottima forma e ben assistita. “Stare con lei è stato fantastico. È stato così bello vederla”, ha sottolineato. “Ha sempre un grande senso dell’umorismo con me e mi volevo rassicurare sul fatto che fosse protetta e avesse le persone giuste intorno a lei”. Durante la riunione con la regina, i duchi di Sussex hanno incontrato anche il principe Carlo, un importante riavvicinamento a due anni dallo strappo del principe Harry e Meghan Markle dalla famiglia reale. La scorsa settimana i, hanno fatto visita alla. Un tema che ha fatto molto discutere visto itra di loro ( ne abbiamo parlato qui ). Il, però, harilasciando alcunein un’intervista alla tv americana. Harry ha detto di aver trovato la sovrana in ottima forma e ben assistita. “”, ha sottolineato. “”. Durante la riunione con la regina, ihanno incontrato anche il, un importante riavvicinamento a due anni dallo strappo deldalla famiglia reale.