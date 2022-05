La Roma vince la Conference League, battuto il Feyenoord 1-0

La Roma vince la prima edizione della Conference League, batte nella finale di Tirana il Feyenoord 1-0. Decide il match la rete messa a segno da Zaniolo al 32' del primo tempo, bravo a raccogliere un perfetto assist di Mancini e a trafiggere il portiere olandese con un delizioso tocco. Nella ripresa i giallorossi soffrono moltissimo, gli olandesi colpiscono due pali, ma riescono nell'impresa. Per la Roma è il primo trofeo europeo dalla Coppa delle Fiere vinta nel 1961. Per Mourinho è il quinto trionfo in una Coppa Europea, dopo due Champions e due Europa League, è il primo e l'unico tecnico ad aver vinto in tutte e tre le competizioni Uefa.





Decide Zaniolo

Proprio lui, il più discusso ed il più amato dal popolo giallorosso. Nicolo' Zaniolo decide con un gol il match, ed entra per sempre nella storia della Roma: "E' stupendo, ho realizzato il sogno che avevo da bambino. I tifosi sono grandi, sono fantastici, questa è tutta per loro. Siamo una squadra forte forse non sappiamo quanto. E' dedicato a mia mamma, mio nonno, mio papà e mia sorella che mi sono stati vicini nei momenti difficili." Al fischio finale la è esplosa di gioia anche Roma, dove allo stadio Olimpico più di 80 mila persone hanno seguito la partita sul maxischermo.