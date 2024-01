La storia di Madison Marsh: la Top Gun diventata Miss America che sogna di andare nello spazio

La ragazza più bella d'America nel 2024 è anche una top gun: la sottotenente Madison Marsh è il primo ufficiale dell'aeronautica militare degli Stati Uniti in servizio attivo a vincere quest'anno lo storico concorso di bellezza Miss America. "Rappresenterò tutte le donne che vogliono rompere gli stereotipi", ha proclamato la nuova reginetta, pronta a condividere, grazie al suo nuovo titolo, "cosa significa far parte allo stesso tempo delle Forze armate ma anche essere Miss America".

IL PROFILO DELLA MISS

Dopo essersi diplomata in giugno alla Air Force Academy, Madison sta familiarizzando con la guida dei caccia F-16 nella base di Colorado Springs, ed è infatti fotografata alla guida di un jet sulla pagina online di Miss Colorado, il concorso che l'ha mandata in finale, in cui si spiega che "la sottotenente divide il suo tempo libero tra cucina e lettura". Bionda, 22 anni, la nuova Miss è cintura nera di taekwondo e sogna di fare l'astronauta, un'ambizione coltivata fin da quando, ancora ragazzina, i genitori la mandarono un'estate a frequentare uno Space Camp della Nasa. Madison ha preso la licenza da pilota a 16 anni, l'età in cui i suoi coetanei fanno l'esame per la patente di guida. Erano in gara quest'anno per Miss America 51 ragazze tra i 18 e 21 anni: una per ciascun stato Usa più il Distretto di Columbia."Quando metto l'uniforme, rappresento il mio Paese. Quando metto la corona rappresento la mia comunità", ha detto la vincitrice all'Harvard Crimson, il giornale studentesco di Harvard: oltre ad essere finalista Rhodes Scholar, la sottotenente Marsh, laureata in fisica e astronomia alla Air Force Academy, studia per un master in politica alla Harvard Kennedy School e, nelle interviste prima dell'elezione, ha spiegato che non sarebbe stata accettata in uno degli atenei più esclusivi d'America se non fosse stato per aver frequentato prima l'accademia aeronautica: "E non sarei neanche diventata Miss Colorado senza l'addestramento alla leadership ricevuto all'Academy".