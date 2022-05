La Zecca britannica emette una moneta da 5 sterline per celebrare il 40esimo compleanno del principe William

Il prossimo 21 giugno il principe William compirà 40 anni, essendo nato nel 1982 e per celebrare questo evento la Royal Mint, l'organismo autorizzato a coniare le monete nel Regno Unito, la Zecca britannica, ha deciso di dedicare una moneta da cinque Sterline al secondo in linea di successione al trono. È la prima volta che succede.





La moneta

Sulla moneta è raffigurata un'incisione del Duca di Cambridge, con lo sguardo fermo. Nel design del conio è incorporato anche il suo codice reale con la lettera W e il numero 40, ovvero quello dell’età che raggiungerà tra meno di un mese il principe. L’idea è del designer e incisore Thomas T Docherty. Ma non è tutto. Sul bordo della moneta appare anche la scritta “S.A.R. il duca di Cambridge”. Sull’altro lato, invece, apparirà un’immagine della regina disegnata da Jody Clark. Per quanto riguarda il principe William è alla sua prima apparizione in solitario su una moneta da cinque Sterline, mentre era già apparso, sempre sulla banconota di identico taglio con la duchessa di Cambridge per celebrare il loro matrimonio nel 2011. Clare Maclennan, la responsabile della Royal Mint, ha sottolineato che la moneta da 5 sterline con l’immagine del principe William ha un “design elegante” e “rende omaggio alla maturità e alla grazia del principe che è diventato un membro anziano della famiglia reale, un marito devoto e un padre amorevole di tre figli, attraverso gli occhi del mondo”.





Altre novità

Non è l’unica novità che riguarda la celebrazioni per i 40 anni del principe William, oltre alla nuova moneta da 5 sterline, sarà creato un set souvenir composto da due monete in edizione limitata, con un pezzo celebrativo in oro da 0,25 once e una moneta sovrana del 1982, anno in cui è nato il duca. Inoltre verrà coniata una moneta in edizione limitata di oro pregiato per celebrare l'occasione speciale e che verrà realizzata con la tecnologia laser che darà una finitura ad alto rilievo al ritratto di William che risulterà in 3D.