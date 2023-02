Lazza a RTL 102.5: “Ho scelto Emma perché ha l’attitudine migliore della musica italiana"

In gara al Festival con il brano ‘Cenere’, Lazza è stato ospite di RTL 102.5 accompagnato da Emma che stasera sarà con lui sul palco dell’Ariston per cantare ‘La fine’ di Nesli. «Oggi mi sento un po’ frullato. La cosa più assurda di Sanremo sono gli orari», afferma Lazza a RTL 102.5 raccontando la routine di Saremo. Stasera con lui ci sarà Emma: «Sto volando a fare questo Sanremo con Lazza perché è una bellissima persona e un grandissimo artista. Ha un bellissimo team, mi stanno facendo sentire in famiglia. Si parla sempre troppo poco delle persone che ci seguono», dice Emma.



«Ho invitato Emma perché è una persona figa, è il mio alter ego al femminile. Ha l’attitudine migliore della musica italiana», afferma Lazza.

In diretta in radiovisione Lazza racconta il modo che ha trovato per combattere l’ansia da Sanremo: «Per ammazzare l’ansia facciamo scherzi a tutti. Ieri Emma ha chiamato il mio personal per dirgli che mi avevano sequestrato la macchina», racconta Lazza.