Le condizioni di Papa Francesco sono in lieve miglioramento, così la sala stampa vaticana dopo una settimana di ricovero

La situazione dopo una settimana di ricovero appare più rassicurante. "Le condizioni cliniche del Santo Padre sono in lieve miglioramento. Non ha la febbre o ed i parametri emodinamici continuano ad essere stabili”. Questo il bollettino diffuso in serata dalla sala stampa vaticana. Papa Francesco, affetto da polmonite bilaterale sta continuano le terapie e il cuore regge bene, anche se l'infezione è ancora in corso. Occorrerà aspettare qualche giorno per valutare, in modo sostanziale, l’evolversi del quadro clinico. Ottimista il cardinale Matteo Maria Zuppi. "Siamo tutti preoccupati per il Papa, ma le cose che si dicono sono esattamente quelle che avvengono. Il fatto che il Papa abbia fatto colazione, abbia letto i giornali, abbia ricevuto delle persone vuol dire che siamo nella direzione giusta di un pieno recupero che speriamo avvenga presto" ha detto Zuppi Intervenendo, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale ecclesiastico interdiocesano Flaminio a Bologna, il presidente della Cei. Sullo sfondo resta l’ipotesi delle dimissioni in caso di aggravamento. Il cardinale Gianfranco Ravasi, ai nostri microfoni, ha dichiarato: “Se il pontefice si trovasse in una situazione compromessa potrebbe farlo”. Il Papa, che prosegue l'attività lavorativa dal decimo piano del policlinico Gemelli, ha fatto oggi un'altra nomina, quella del vescovo di Saint-Dié in Francia, il reverendo François Gourdon, finora parroco della Cattedrale di Angers.





In tanti pregano per Papa Francesco

Anche oggi le preghiere di chi decide di fermarsi davanti alla statua di Giovanni Paolo II nel piazzale del Policlinico Gemelli di Roma sono rivolte a Papa Francesco. Padre Bobin ha recitato il rosario in compagnia di tre suore. "Stiamo pregando affinché possa tornare presto”, ha detto il sacerdote". "Abbiamo chiesto l’intercessione di Giovanni Paolo II e anche quella della Madonna perché possano essere di sostegno al pontefice e a tutte le persone malate", ha riferito una suora. In Puglia è apparso un murale che ritrae Papa Francesco che stringe dei palloncini colorati in una mano, mentre con l'altra accarezza la testa di una bambina con un fiore tra i capelli, con a fianco altri bambini.