Le star di Hollywood allo stadio: Keira Knightley, Michael Fassbender e Adrian Brody al Sinigaglia per Como-Roma

Ieri il match delle 20.45, Como-Roma, è stato un evento pieno di sorprese. Uno spettacolo sia in campo che in tribuna, con la presenza di ospiti internazionali come Keira Knightley, Michael Fassbender e Adrian Brody, tre tra i più famosi attori di Hollywood.

Non è la prima partita al Sinigaglia con presenze importanti sugli spalti, infatti anche Hugh Grant, Andrew Garfield e Kate Beckinsale erano stati in tribuna per la partita finita in pareggio tra Como e Parma. Il Lago di Como è una meta molto ambita dalle star hollywoodiane, per cui una volta lì vengono invitati dalla società calcistica per accrescere il valore del brand.

I tre sono stati ripresi più volte dalle telecamere, sempre sorridenti e con molto entusiasmo. Hanno seguito attentamente la partita sorseggiando una birra ed esultando ai due goal della squadra di casa. In particolare l’attrice Keira Knightley si è davvero scatenata dopo la rete dell’attaccante del Como, Gabrielloni.

LA CARRIERA DEGLI ATTORI

Tre attori da Oscar, Keira Knightley, Michael Fassbender e Adrian Brody. Brody ha ricevuto il premio nel 2002 per l’interpretazione Il Pianista di Roman Polanski.

Keira Knightley ha ottenuto la prima candidatura all'Oscar a soli 21 anni per Orgoglio e Pregiudizio, mentre Michael Fassbender, con due candidature come miglior attore non protagonista per "12 anni schiavo" e poi come protagonista nel film "Steve Jobs".

IL LOOK DI KEIRA KNIGHTLEY

L’attrice inglese Keira Knightley, protagonista della nuova serie tv Netflix “Black Doves” , ha scelto per andare allo stadio un look glamour indossando un abito midi bianco e nero. Ha abbinato poi una giacca in montone a stivali in pelle e una borsa Chanel. Un outfit non propriamente da stadio, ma che ha portato in tribuna un clima molto chic.