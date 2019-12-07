Legge di bilancio, c'è l'intesa, Zingaretti, vince l'Italia

Renzi lascia il piano #ItaliaShock, ora la crescita

"Con la manovra ha vinto l'Italia, investiamo nel futuro e rimettiamo i soldi nelle tasche degli Italiani" scrive Nicola Zingaretti, che in un post snocciola numeri e misure su cui ieri la maggioranza ha trovato, non a fatica, l'intesa. Anzitutto niente "Salvini tax", ovvero, sottolinea Il segretario del Pd, il tanto temuto aumento dell'Iva per ventitré miliardi. Di Maio intanto rivendica la battaglia per i Vigili del Fuoco: "Il governo unito ha stanziato 165 milioni per gli stipendi". Il leader di Italia Viva Matteo Renzi rivendica invece il mancato aumento delle tasse e rilancia: "Abbiamo vinto la battaglia. Ora tutti insieme concentriamoci sulla crescita. L'unico modo per raggiungerla è sbloccare i cantieri". Sulle discusse microtasse rinviate al prossimo anno Renzi promette: "Le aboliremo". Ma dal Pd ripetono: "Così il governo non va avanti ancora a lungo". Dall'opposizione Salvini ribadisce che "questo è il governo delle tasse, se le rinvii di tre mesi sempre tasse sono", tornando a chiedere le dimissioni di Conte: il premier "tolga il disturbo perché è il governo sbagliato nel posto sbagliato".

Argomenti

Conte Di Maio Governo Manovra Renzi Zingaretti

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti