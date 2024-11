Leonardo DiCaprio ha 50 anni, ecco come ha festeggiato la star di Hollywood

Chi c'era alla festa di Leonardo DiCaprio

La Leomania non è mai passata

Se alla festa del tuo compleanno l'Happy Birthday lo intona Stevie Wonder vuol dire che... sei! Proprio così, al party per i 50 anni della star di Hollywood ha partecipato anche l'iconico artista americano. A rivelarlo è il sito di gossip Tmz, che è riuscito a intrufolare una videocamera alla serata di festa, superando l'assoluto divieto di fotografare o filmare (sugli obiettivi degli smartphone, all'ingresso, sono stati applicati degli sticker).Leonardo DiCaprio è nato l'11 novembre di 50 anni fa, ma ha scelto di festeggiare l'importante traguardo con due giorni di anticipo. Il party si è tenuto a Los Angeles. Presenti amici, genitori - papà George e mamma Irmelin Indenbirken - e l'attuale compagna dell'attore protagonista di Titanic, l'italiana Vittoria Ceretti. Tra i 500 ospiti pluristellati, secondo People, c'erano anche Brad Pitt, Robert De Niro (con il quale Leo ha lavorato anche nel recente Killers of the Flower Moon), Tobey Maguire, Steven Spielberg, Odell Beckham Jr., Tyga, Teyana Taylor, Jamie Foxx, Bill Maher, Paris Hilton, Cara Delevingne, Chris Rock, Kevin Connolly e Todd Phillips.L'attore Premio Oscar (vinto con The Revenant) ha scoperto la popolarità planetaria a soli 23 anni, nel 1997, interpretando Jack Dawson in Titanic, regalando una delle scene più iconiche del cinema mondiale: Jack abbraccia da dietro Rose - interpretata da Kate Winslet - e lei urla ''sto volando'' dalla prua. E poi il bacio. Il debutto assoluto però risale al 1991 nel film fantascientifico Critters 3. Occhi blu, faccia da angioletto, ciuffo biondo, sorriso accennato, una marea di film con grandi registi - Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Baz Luhrmann e Steven Spielberg - l'attivismo ambientale e qualche ombra . Ecco alcuni dei segreti alla base della intramontabile Leomania Nel 2014 è stato nominato Messaggero della Pace e nel 2016 è stato inserito dalla rivista Time al primo posto tra le 100 persone più influenti del pianeta.