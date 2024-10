Leonardo DiCaprio e le feste dove dopo il tramonto "le cose diventano strane, tra zombie e vampiri"

Ha superato quota 12 milioni di visualizzazioni il breve video postato su TikTok da Elán, nel quale la cantautrice messicana classe 1983 risponde alla domanda di un utente che le chiede "un ricordo di Leonardo DiCaprio".

La rivelazione su Leonardo DiCaprio

Spiazzante la risposta: "Sono stata a diverse feste a casa sua. Durante il giorno tutto bene, la gente sembrava normale. Quando il sole tramontava le cose diventano strane, tutti diventavano un po’ zombie, vampiri. Allora dovevi solo andare via, per lo meno questo è quello che facevo io".





Parole che stanno facendo il giro del mondo e che lasciano grande spazio alla fantasia, più o meno maliziosa. A maggior ragione in considerazione del periodo.

Lo scandalo Diddy

Le fisse di DiCaprio

Nelle ultime settimane, infatti, nei media di tutto il globo si è molto parlato delle feste di Puff Daddy, con pesanti accuse rivolte al rapper. Una vicenda, questa dei White Party (feste associate a comportamenti discutibili e molestie), non ancora chiara, che coinvolge anche altri vip, oltre all'attore di Titanic. A frequentare le feste di Diddy (come viene chiamato Puff Daddy gli amici) anche personaggi del calibro di Justin Bieber, Lebron James, Jennifer Lopez, Naomi Campbell, Will Smith, Snoop Dogg, Jay-Z e la moglie Beyoncé, Rihanna, Kanye West, Drake e Kim Kardashian. Cosa succedeva in questi 'particolari' party? Secondo quanto ricostruito, al termine delle serate si tenevano i cosiddetti “freak off”, ossia delle orge estreme dove donne e uomini venivano drogati e costretti a prestazioni sessuali violente e degradanti. Tornando alla Elàn, da notare che la cantante ha risposto "sì" alla domanda di un utente "E le feste delle Kardashian sono così?". Dunque, il caso di Diddy è tutto tranne che isolato?Oggi Il Corriere della Sera offre un ritratto di DiCaprio come star eccentrica, ricordando gli innumerevoli flirt con donne più giovani (l'attuale fidanzata è la modella italiana Vittoria Ceretti), ma soprattutto le sue curiose fisse. Per esempio la cura della sua pelle per nascondere l’avanzare dell’età e i danni dell’hangover: nel suo appartamento di New York l'attore americano avrebbe fatto installare una doccia con un sistema per diffondere vitamina C che aiuta la produzione di collagene e il ringiovanimento dell’epidermide. Inoltre avrebbe assunto una guru delle sopracciglia che fa venire dall’Australia ogni mese. Ah, a proposito di feste: tra pochi giorni, precisamente l'11 novembre, compirà 50 anni. Chissà che bella festa...