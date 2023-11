Lodi, bidello per 5 anni si finge malato con certificati falsi

La truffa

Il collaboratore scolastico era già noto alle forze dell’ordine. Nel 2022 aveva subito un sequestro preventivo per indebita percezione di assegni di invalidità civile, il cui importo è stato immediatamente sequestrato. Da lì, sono partite le indagini. Il dipendente pubblico ha iniziato a non presentarsi al lavoro nel 2018, presentando certificati medici poi rivelatisi contraffatti. Con l’ausilio di quest’ultimi, l’uomo ha percepito l’intera retribuzione, che ammontava all’incirca a 1800 euro al mese. Per queste ragioni il collaboratore scolastico è stato denunciato per falso in atto pubblico commesso dal privato, false attestazioni e truffa aggravata ai danni di un Ente Pubblico. L’uomo, al momento, si trova si trova ai domiciliari nel comune di Cordegliano Laudense. “Io ho fatto tutto quello che c’era da fare”, ha commentato il preside dell’istituto Cazzulani Demetrio Caccamo, “io ricevevo i certificati di assenza dall’autorità sanitaria e provvedevo a nominare il sostituto”.