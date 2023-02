Loredana Bertè a RTL 102.5: "Zelensky fuori luogo a Sanremo. Almeno il festival facciamolo in pace"

Continua la marcia di avvicinamento al Festival di Sanremo. In Non Stop News è stata ospite questa mattina di RTL 102.5 Loredana Bertè: "Ricordo il mio festival del 2019, ho provato per un mese di seguito la canzone, cantandola tutti i pomeriggi. Quel palco ti mette un'ansia pazzesca, è un palco maledetto".





L'ansia del palco

"Nel 2019 ero sicura di me dopo aver provato", racconta Bertè, quindi "non ho avuto un'ansia terribile o il terrore di quel palco. Calcarlo vuol dire essere anche un po' terrorizzati, sensazione che comunque non guasta la performance. Sali sul palco terrorizzata ma quando inizi a cantare tutto diventa più facile e puoi dedicarti totalmente al brano che canti".





La gara di quest'anno: "Tiferò per Giorgia ed Elodie"

Continua ancora Loredana Bertè: "Molti degli artisti che gareggeranno anche hanno vinto il Festival, per cui sono molto curiosa di ascoltare i brani. Tiferò per Giorgia, per me è immensa e fantastica, ma anche per la mia amica Elodie che è un amore. Gli altri li conosco quasi tutti tranne qualche giovane nuovo che non ho ancora avuto il piacere di conoscere". E ancora, parlando di giovani, Bertè racconta: "Mi piace molto Ultimo, ma ci sono molti artisti trasversali. Ariete ad esempio non è male, è una grande cantautrice. Bisogna sentire le canzoni, a Sanremo devi andare con un brano pazzesco".