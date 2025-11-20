Luca Parmitano presenta il suo nuovo libro "Camminare tra le stelle". Allacciatevi le cinture, si parte per lo spazio

Camminare tra le stelle è una guida turistica scritta a quattro mani da Luca Parmitano con Emilio Cozzi. Si rivolge alle nuove generazioni, per far crescere il desiderio di realizzare i propri sogni, che sia andare nello spazio o verso un altra destinazione. Così è successo a Parmitano, da piccolo sognava di esplorare l'universo e da grande lo ha fatto. Astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, primo italiano ad aver comandato una missione sulla Stazione Spaziale Internazionale e ad aver compiuto una passeggiata tra le stelle. Parmitano ha risposto senza esitazioni "la Terra" quando Marco, 8 anni e mezzo, gli ha chiesto qualè stata la cosa più bella che ha visto lassù.

IL LIBRO

L'astronauta Parmitano tra chiacchiere, ricordi e aneddoti, ripercorre con il giornalista esperto di spazio, Emilio Cozzi, la sua vita. Dentro il racconto di una giornata tipo nello spazio, dal caffè al mattino agli esperimenti scientifici, ma anche la storia di come è nata la sua passione per il volo e le risposte ad alcune domande: Perchè andiamo nello spazio? Come mai lavoriamo per tornare sulla Luna e intanto pensiamo di andare su Marte? Perchè è importante per tutti (qui sulla Terra) che lo si faccia. Spoiler c'entra il fatto di prendersi cura del nostro Pianeta e il nostro futuro. "Camminare tra le stelle" è appena uscito nelle librerie, gli autori l'hanno presentato in una delle sedi dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, quella di Frascati nel cuore dei Castelli Romani, davanti a una platea che attraversava le generazioni, dai bambini ai ragazzi fino agli adulti che poi si sono messi in fila per il firma copie.