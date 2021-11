Luca Zaia a RTL 102.5: “Ennio Doris? Un galantuomo che ha versato milioni di euro per aiutare durante la pandemia"

Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, questa mattina è stato ospite in Non Stop News parlando della scomparsa di Ennio Doris, del lockdown per i non vaccinati, del super green pass, ma anche dell’obbligo vaccinale e del suo libro “Ragioniamoci sopra”.

LA SCOMPARSA DI ENNIO DORIS: “UN GALANTUOMO, HA VERSATO MILIONI DI EURO PER AIUTARE”

ha raccontato il Presidente”.

LE RIFLESSIONI DEL PRESIDENTE LUCA ZAIA SULLA PANDEMIA

ha commentato Luca Zaia”.

IL LOCKDOWN PER I NON VACCINATI

ha detto il Presidente della Regione Veneto.

IL SUPER GREEN PASS

ha detto”.

L’OBBLIGO VACCINALE

ha detto il Presidente della Regione Veneto-”.

“RAGIONIAMOCI SOPRA”: IL LIBRO DI LUCA ZAIA

”, ha concluso