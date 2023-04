Lutto nel mondo della moda, è morta Mary Quant, l’inventrice della minigonna

La stilista britannica Mary Quant, considerata l'inventrice della minigonna, simbolo dell’emancipazione femminile, è morta oggi all'età di 93 anni in Infghilterra. La notizia è stata diffusa dalla Bbc. "Dame Mary Quant si è spenta serenamente questa mattina nella sua casa del Surrey, nel Regno Unito. E' stata una delle stiliste più riconosciute a livello internazionale del XX secolo e un'eccezionale innovatrice, che con il suo talento lungimirante e creativo si affermò rapidamente come un contributo unico alla moda britannica", questo l’annuncio della famiglia reso noto dalla televisione del Regno Unito. Indimenticabili i suoi stivali bianchi di gomma, i vestiti squadrati e i sorprendenti giacchetti di plastica. Per il contributo fondamentale dato alla moda dall’icona della Swinging London, all'epoca uno dei primi fenomeni di massa a livello planetario, la regina Elisabetta d'Inghilterra nel 2015 le conferì il titolo di dama.





Mary Quant e la Londra degli anni Sessanta

Nella Londra degli anni Sessanta Mary Quant fu protagonista di una vera e propria rivoluzione accorciando oltremodo le gonne ma anche lanciando un make up variopinto e collant fantasia. Il nuovo indumento, la miniskirt, nacque nel suo atelier di Kings Road, all'inizio del decennio, nel segno della rottura con la tradizione. La novità piacque alle ragazze. Le sue modelle imposero un modello estetico completamente diverso dai precedenti: la donna androgina, dai fianchi stretti e dalle gambe lunghissime. Nel 1966 la definitiva consacrazione della minigonna, come modello elegante, snello e vivace. Mary Quant la indossò a Buckingham Palace, in occasione della cerimonia con la quale la regina Elisabetta le conferì il titolo di Ufficiale dell'Ordine dell'Impero Britannico. La stilista britannica, nata da genitori gallesi a Blackheath, un sobborgo di Londra, l' 11 febbraio 1934 è stata anche un’ imprenditrice di successo. Nel 1963 fondò il Ginger Group per esportare i suoi prodotti negli Stati Uniti. Non solo. Nel 1966 lanciò una linea di cosmetici e nel 1967 una collezione di calzature. Si occupò anche di interior design e design tessile. Alla fine degli anni Settanta Mary Quant cedette il marchio, pur continuando a occuparsi della linea cosmetica. Il suo nome completo, lo ricordiamo, era Barbara Mary Quant.