Lutto nel mondo dello sport, è morta Julia Ituma, 18 anni, pallavolista del Novara

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Julia Ituma, pallavolista di 18 anni in forza all’Igor Gorgonozola Novara, ha perso la vita questa notte dopo essere precipitata dalla finestra della stanza dell’hotel di Istanbul dove alloggiava con la sua squadra. Sembrerebbe che Julia stesse vagando nei corridoi prima di rientrare all'interno della stanza, ma la ragazza che era in camera con lei dice di non aver sentito niente di strano durante la notte. Ancora incerte le cause che hanno portato alla morte della ragazza, non è esclusa l’ipotesi di suicidio. La squadra di Novara si era recata ad Istanbul per giocare la semifinale di Champions League contro l’Eczacibasi, team di punta di Istanbul. La partita si è conclusa con il risultato di 3 a 0 in favore dei turchi e la squadra piemontese si è recata in hotel per passare la notte in attesa del rientro in Italia. Le prime ipotesi sarebbero quelle di un possibile suicidio, ma non è da escludersi nessun’altra possibilità.