Macron, la riforma delle pensioni non mi fa piacere ma è necessaria

Emmanuel Macron parla alla Francia. La riforma delle pensioni non mi fa piacere ma è necessaria. Così oggi il presidente in diretta tv. La riforma proseguirà il suo cammino democratico, ha aggiunto. Dopo 6 gioni di manifestazioni e proteste, il capo dell’Eliseo ha detto no alla violenza estrema e senza regole. Non possiamo accettare né faziosi né fazioni, ha sottolineato durante l’intervista trasmessa dalla televisione francese alle 13. Emmanuel Macron ha espresso, comunque, rispetto per il dissenso emerso nella calma delle manifestazioni organizzate dai sindacati. Macron, che non potrà essere rieletto per una terza volta, si è detto pronto ad addossarsi l’impopolarità della riforma delle pensioni che prevede l'innalzamento progressivo dell'età pensionistica da 62 a 64 anni. Molta della rabbia mostrata dalla popolazione non riguarda solo le pensioni, ha concluso Macron, ma l’intero sistema che va riformato nell’interesse generale del Paese.





Emmanuel Macron pronto ad affrontare il tema dei lavori usuranti

Ho sentito la rabbia legittima emersa da parte di alcune professioni che hanno condizioni di lavoro difficili, ha dichiarato oggi Emmanuel Macron. Il capo dell’Eliseo ha promesso nuovi incontri con i sindacati affinché sia affrontato, nel dettaglio, il tema dei lavori usuranti.





Macron conferma la fiducia nella premier Elisabeth Borne

Alla domanda se avesse ancora fiducia nella premier, Elisabeth Borne, per guidare il governo della Francia, Emmanuel Macron, intervistato in diretta su TF1 e France 2, ha risposto di sì. Il mandato che le ho dato è di continuare ad ampliare questa maggioranza il più possibile, ha sottolineato oggi il presidente francese.





A rischio la visita in Francia di re Carlo

Con la Francia in piena mobilitazione sociale contro la riforma delle pensioni, voluta da Emmanuel Macron, la deputata, Sandrine Rousseau, ha chiesto questa mattina l'annullamento della visita di Carlo III in Francia. Una fonte di Buckingham Palace ha fatto sapere che la corona sta monitorando costantemente la situazione, insieme con il Foreign Office di Londra e le autorità francesi. Le proteste contro la riforma delle pensioni , che non accennano a placarsi, potrebbero avere un impatto sulla logistica del viaggio, se Buckingham Palace confermerà la visita prevista da domenica a mercoledì.





