MAIMAMMA è il romanzo d'esordio de La Rappresentante di Lista, in libreria da giovedì 28 ottobre

MAIMAMMA è il primo romanzo de La Rappresentante di Lista – il duo composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina – disponibile a partire da giovedì 28 ottobre ed edito da Il Saggiatore. Un racconto distopico, che narra le avventure di Lavinia, una donna che sta per dare alla luce un figlio alle soglie dell’apocalisse. Tra dialoghi surreali e personaggi fuori dagli schemi, è un racconto di amicizia e di amore, di crescita e scoperta di sé. A fare da sfondo, una città dai tratti fantastici, che esiste in un tempo storico non meglio precisato.



UNA STORIA LUNGA DIECI ANNI

“Cos’è MAIMAMMA? Un libro, un romanzo. MAIMAMMA è la storia che ha ispirato la scrittura del nostro ultimo album, My Mamma. Abbiamo iniziato a raccontare questa storia più di 10 anni fa. Dentro ci siamo noi, ovviamente, ma soprattutto c’è Lavinia”. Inizia così l’annuncio de LRDL, e prosegue “Lavinia è la protagonista della storia. Quando l’abbiamo incontrata aveva appena compiuto trent’anni. Nella sua vita ha preso scelte molto diverse da quelle che avremmo preso noi. E forse è anche per questo che l’abbiamo seguita, così profondamente. Seguitela. Lei è una ragazza bionda, con gli occhiali. Indossa sempre una maglia bianca che nasconde a malapena un pancione che presto diventerà grande come il mondo. Non deve essere facile per lei ritrovarsi incinta proprio adesso. Lo sapete, no? Non manca molto alla fine”. Una storia che inizia nel 2011, insieme al progetto de La Rappresentante di Lista: “È nata insieme a noi”, svelano Lucchesi e Mangiaracina. Una giornata estiva di un anno e mezzo fa i due si sono imbattuti nella bozza di questo racconto, stesa anni fa, e da lì è nata l’esigenza di riprendere in mano la narrazione: “La protagonista doveva affrontare una realtà davvero complicata e inconsapevolmente ci ha dato una spinta, una forza, una voglia di seguirla e imparare da lei. È diventata la nostra ossessione”.