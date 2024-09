Maltempo al nord: nubifragi e allagamenti. Emergenza a Milano

Bombe d’acqua, raffiche di downburst (la potenza di vento che probabilmente ha causato affondamento del veliero nel palermitano), allagamenti e strade che diventano torrenti, crollo termico fino a 6-8 gradi. L’Italia del nord è scossa dalla violenza del maltempo.





MILANO

Milano è la città più colpita da questa ondata fortissima di perturbazioni. In 6 ore, tra le 5 e le 11 del mattino, sono caduti 100 mm di acqua. La Protezione Civile aveva diramato l’allerta arancione per rischio idrogeologico e gialla per quello idraulico, ma probabilmente c’è stata una sottovalutazione degli eventi. Alle 9.30 una bomba d’acqua si è abbattuta sul capoluogo lombardo. Sottopassi allagati, con gli automobilisti costretti a salire sui tetti delle macchine per non restare bloccati nelle vetture. Tombini straripanti che sversano acqua invece di drenarla. I fiumi Seveso e Lambro sotto osservazione. Il primo è esondato alle 14.35, nonostante l’attivazione della vasca di laminazione. Anche il livello del secondo è pericolosamente aumentato e sono state sgombrate le comunità Ceas e Exodus che si trovano nei pressi del parco. Cantine e stazioni della metro allagate, soprattutto nella parte ovest della città. I treni della metropolitana, dove necessario, sono stati sostituiti da bus di superficie. Anche la circolazione dei treni è fortemente rallentata, possibili variazioni di percorso e cancellazioni. Radio Popolare ha dovuto interrompere le sue trasmissioni perché si è allagata la centralina elettrica vicino alla sede la radio, che ha proseguito le trasmissioni per qualche ora grazie al gruppo elettrogeno. Alle 13.45 ha smesso di funzionare e le trasmissioni sono state interrotte. Per domani le previsioni sono in miglioramento su tutta la regione.





PIEMONTE

Il maltempo è intenso anche sul Piemonte. Numerose strade chiuse in provincia di Torino. Anche qui allagamenti ed esondazioni hanno paralizzato il traffico delle città e dell’hinterland. Chiuse molte provinciali. I torrenti che straripano su tutto il territorio causano smottamenti del terreno e la chiusura delle strade. Risulta disperso un uomo che stava lavorando con il trattore a Feletto, in provincia del capoluogo piemontese a causa della piena del torrente Orco. Sono attualmente in corso le ricerche da parte dei vigili del fuoco. L’esondazione in più punti del torrente Gerardo ha fatto saltare 2 ponti in Valsusa, uno in corrispondenza della borgata Combe, che è isolata con 22 residenti di cui si sta valutando l'evacuazione, l'altro in borgata Giordani, che non è isolata in quanto vi è un'altra via di accesso. Secondo l’Arpa (agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) nelle ultime 12 ore è stata registrata la caduta di 200 mm di pioggia. Il Po non desta preoccupazioni, anche se è aumentata in maniera significativa la portata dell’acqua.





VENETO

La Protezione Civile ha diramato un alert per i temporali. La situazione più critica è segnalata nel vicentino. A Rovigo un fulmine ha colpito la centrale dell’acquedotto: il servizio idrico è attualmente interrotto nel comune della città e in quelli limitrofi. A Venezia torna l’acqua alta con picco di 110 centimetri. Allagamenti a Padova. A Vicenza rischio annullamento del concerto di Fiorella Mannoia a causa della situazione che è molto critica e dove si è riunita la Protezione civile in vista delle prossime pesanti perturbazioni. Sono previsti temporali e piogge anche nel pomeriggio. La tendenza è in attenuazione entro le prime ore di domani 6 settembre.





LIGURIA

La regione è stata flagellata nella notte da temporali che hanno causato frane e disagi soprattutto nelle provincie di Savona e Imperia. Alle 7 di questa mattina è stato chiuso un tratto dell’autostrada dei Fiori A10 tra i caselli di Imperia Est e Imperia Ovest verso la Francia a causa di una frana della parete rocciosa sovrastante la carreggiata. Nella tarda mattinata il traffico è ripreso regolarmente.





VALLE D’AOSTA

A causa delle piogge che hanno investito la regione è stata chiusa la località d Lexert, la strada regionale per Cogne, unica via d’accesso al paese. L’amministrazione del comune, nel primo pomeriggio, ha, però, diramato un comunicato secondo il quale la situazione è assolutamente sotto controllo.