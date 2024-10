Maltempo: allerta in Liguria. Scuole chiuse a Genova e a Bergamo

Ancora maltempo. Ancora la Liguria. La regione nuovamente colpita da una forte perturbazione che mette a rischio idrogeologico tutto il territorio.

GENOVA SOTTO ALLERTA

Il capoluogo Ligure è sotto la pioggia da ore, dopo una notte di allarmi esondazioni, il Centro Operativo Comunale si è riunito alle 4 del mattino e, vista la reazione del suolo alle precipitazioni a considerate le previsioni in peggioramento del fronte temporalesco per le prossime ore, il Comune di Genova ha deciso la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio. Chiusi anche i dehors nelle aree a rischio esondazioni. Il fronte della perturbazione, che ha determinato ieri sera l'innalzamento dell'allerta da giallo a arancione, ha fatto registrare un primo picco, con intense precipitazioni in tutta la città. Non sono mancati i primi problemi con l'esondazione del rio Fegino, in Val Polcevera, e diversi allagamenti.

LA SITUAZIONE A MILANO

Piove da ieri sera anche a Milano. Attenzionati i bacini dei fiumi Olona, Seveso e Lambro dalla Protezione civile e dall'assessore alla Sicurezza. "Per ora l'intensità non è elevata e quindi i livelli salgono lentamente e al momento non destano preoccupazione", scrive l'assessore Marco Granelli sui sui canali social





LE PREVISIONI

Dunque allerta arancione, massimo grado per i temporali su tutti i settori, con l’esclusione dell’estremo ponente imperiese. Temporali forte con grosse cumulate di pioggia previste nel corso della giornata con il passaggio della perturbazione da ponente a levante. Il cuore dell’ondata di maltempo arriverà in seguito verso l’ora di pranzo, ma la situazione è costantemente monitorata, in particolare per ciò che riguarda gli effetti sul suolo. L’allerta diventerà rossa per i grandi bacini del Tigullio e dello Spezzino tra le 12 e le 23 di oggi.

LA PROTEZIONE CIVILE E LE REGIONI SOTTO OSSERVAZIONE

La Protezione civile ha diramato, inoltre, un’allerta rossa per il rischio idrogeologico su settori di Liguria e Lombardia. Allerta arancione su Lazio e su settori di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna e Toscana. In Lombardia la situazione è sotto particolare controllo a Bergamo e nella provincia. Anche qui, come in Liguria, è stata decisa la chiusura delle scuole superiori e dell’università.