Grosseto, studentessa muore sul traghetto durante una gita

Tragedia in gita scolastica. Aveva 19 anni, Aurora Bellini, la studentessa dell'Istituto superiore per geometri Manetti-Porciatti di Grosseto, che è morta sul traghetto che da Napoli doveva portare la sua classe, la quarta di indirizzo informatico, a Palermo.

La ragazza, originaria di Batignano, in provincia di Grosseto, si è sentita male mentre si trovava sulla nave. Ha accusato un malore a bordo del traghetto per Palermo: si sarebbe accasciata a terra una volta rientrata nella cabina la notte scorsa. A dare l'allarme sono stati i compagni.

I soccorsi hanno raggiunto il traghetto al largo della costa di Napoli: da quanto si è appreso sono intervenuti una motovedetta della Guardia Costiera e personale del 118 che ha inviato a bordo del traghetto anche un medico. Vani i tentativi di salvare la giovane, è morta poco dopo. La salma è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale in attesa dell’autopsia. La gita è stata annullata e i ragazzi nelle prossime ore torneranno a casa.

La Procura di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, ha aperto un’inchiesta al momento contro ignoti, con le prime indagini che sono affidate ai militari della capitaneria di porto di Castellammare di Stabia. Gli inquirenti hanno disposto l'autopsia sul cadavere della giovane per chiarire le cause del decesso. Al momento l'ipotesi più accreditata è quella del malore e del conseguente arresto cardiocircolatorio.





IL MESSAGGIO DELLA SCUOLA

“La scuola, unitamente all'ufficio scolastico territoriale, esprime profondo dolore per quanto accaduto a una nostra studentessa, deceduta la scorsa notte durante il viaggio di istruzione programmato "il tour della legalità", "siamo e resteremo vicini ai genitori della nostra cara alunna così profondamente colpiti da questa tragedia". Così in una nota Angelo Costarella, dirigente scolastico dell'istituto per geometri Manetti-Porciatti di Grosseto, frequentato dalla studentessa morta sul traghetto diretto da Napoli a Palermo. "Attendiamo nelle prossime ore il rientro in sede degli altri studenti e dei docenti accompagnatori", conclude la nota.





IL CORDOGLIO DELLA REGIONE SICILIA

"Esprimo profonda vicinanza, unitamente al mio personale cordoglio e quello dell'assessorato all'Istruzione della Regione siciliana, ai familiari della studentessa dell'istituto per geometri Manetti-Porciatti di Grosseto, deceduta la scorsa notte sul traghetto che da Napoli doveva portare la sua classe a Palermo". Queste le parole dell'assessore regionale all'Istruzione e formazione professionale Mimmo Turano. "Ai genitori, ai compagni di scuola e ai docenti giunga dalla Sicilia un commosso abbraccio per questa immane tragedia", conclude Turano.