Maltempo, donna dispersa a Favara nell'Agrigentino. Travolta dall'acqua dopo essere scesa dalla propria auto

Ore di ansia e attesa nel cuore dell’Agrigentino dove una donna è dispersa da questa mattina dopo essere stata travolta dall’acqua in seguito a un improvviso nubifragio che ha colpito duramente la zona. Secondo le prime ricostruzioni, la donna, di circa 38 anni, moglie e madre di tre figli, si trovava alla guida della sua auto in via Sottotenente Bosco, a Favara, quando il veicolo è rimasto bloccato a causa delle precipitazioni intense. Appena scesa dall’auto nell’intento di mettersi in salvo, è stata sopraffatta dal forte flusso d’acqua nella zona. L’acqua l’ha trascinata, probabilmente verso un convogliatore (canalone coperto) presente nell’area. Favara non è estranea a fenomeni di maltempo che generano emergenze idrogeologiche. A Sciacca, ad esempio, è stata dichiarata la chiusura delle scuole per motivi di sicurezza dopo nubifragi con pioggia e grandine.

LE RICERCHE

Le operazioni per ritrovarla sono attualmente in corso, coordinate dai vigili del fuoco con il supporto di sommozzatori da Palermo, carabinieri, autorità locali e cittadini. È stato richiesto anche l’intervento di un elicottero dei vigili del fuoco di Catania. Le ricerche si concentrano in particolare nella zona del convogliatore, dove si teme la donna possa essere finita. I vigili del fuoco stanno ispezionando il canalone coperto presente lungo via Sottotenente Bosco. Le autorità promettono di proseguire le ricerche senza sosta, anche con mezzi specialistici non appena le condizioni lo permetteranno. Sarà cruciale verificare l’efficacia dei canali di scolo coinvolti e capire se vi siano state responsabilità legate a manutenzione, previsione o comunicazione.







