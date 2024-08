Maltempo in Campania, due persone disperse a San felice Castello

MADRE E FIGLIO SPAZZATI VIA

Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte e stanno proseguendo anche oggi. Stamattina è tornato il sole. Ma dei due dispersi ancora non c’è traccia. Siamo a Talanico, frazione collinare di San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Qui ieri pomeriggio un fiume di fango e detriti ha invaso le strade, trascinando via tutto. Una donna di 74 anni e suo figlio quarantaduenne erano a bordo di un Apecar, piccolo veicolo a tre ruote che è stato spazzato via. E che la notte scorsa è stato trovato in fondo a una scarpata, vuoto. I due occupanti probabilmente sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo. Le ricerche sono condotte dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri, anche con l’ausilio di cani molecolari. Il sindaco di San felice a Castello Emilio Nuzzo ha dichiarato: “Proseguono le ricerche dei due dispersi. Speriamo di trovarli in vita ma più passa il tempo più si affievoliscono notevolmente le speranze”.

FANGO IN CASE, NEGOZI E GARAGE

Sempre a San Felice Castello, che sorge alle pendici di una collina, uno smottamento ha provocato disagi e paura. Alcune abitazioni sono state evacuate. Le strade del piccolo centro sono state invase da un fiume di fango e detriti: tanta gente è scesa in strada, dopo il passaggio delle acque che hanno allagato cantine e garage, trascinando con sé tutto, dalle auto ai motorini. Danneggiati anche diversi negozi. Nelle operazioni di soccorso sono impegnati anche il nucleo dei Vigili del Fuoco 'Gos', specializzato nei mezzi movimento terra, il nucleo 'Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto', il nucleo 'Speleo alpino fluviale' ed il nucleo 'Topografia applicata al soccorso', specializzato nelle ricerche di persone disperse. A Talanico è stato inoltre istituito un posto avanzato di comando e sono al lavoro cinque squadre dei vigili del fuoco - due provengono dalla sede centrale del comando, e tre dai distaccamenti di Aversa, di Marcianise e di Piedimonte Matese.

ALLAGAMENTI NELL'AVELLINESE

L’eccezionale ondata di maltempo che ieri ha investito la Campania ha provocato danni ingenti. Gravi i problemi di viabilità, su strade che sono diventate torrenti. Sui social sono stati pubblicati diversi video: fa impressione l’impetuosità con la quale l’acqua trascina via le auto e tutto ciò che incontra. Ieri alcuni automobilisti sono rimasti bloccati a Baiano, in provincia di Avellino, dove è stato anche temporaneamente chiuso il casello autostradale sulla A16. Un torrente è esondato a Mugnaio del Cardinale, invadendo anche la strada statale 7 bis. Dal tardo pomeriggio di martedì, a causa di piogge torrenziali, i Carabinieri della Compagnia di Baiano, in provincia di Avellino, sono impegnati nel Mandamento baianese e sulla via Nazionale delle Puglie, in prossimità del casello autostradale, dove alcuni automobilisti sono rimasti bloccati, creando disagi alla circolazione.