Maltempo, pioggia e vento in molte regioni. In Val Gardena un'escursionista canadese morta per una tempesta di neve Photo Credit: agenziafotogramma.it

Una nuova ondata di pioggia e vento sta investendo gran parte del Centronord e, nelle prossime ore, scenderà anche al Sud. Le temperature, secondo gli esperti, caleranno bruscamente, con un'escursione termica anche di 10 o più gradi. La Protezione Civile sta monitorando, attentamente, la situazione e ha diramato un allarme giallo in 13 regioni.





Una escursionista morta in Val Gardena



Il maltempo , oltre che creare disagi, ha provocato anche la morte di una escursionista canadese di 57 anni . E' successo in Val Gardena. La vittima, che era con il compagno, è stata sorpresa da una tempesta di neve ed è morta per ipotermia. L'uomo, invece, è stato trasportato in ospedale a Bolzano e non rischia la vita.





Bomba d'acqua in provincia di Napoli



Un'auto trascinata dalla forza dell'acqua, strade allagate e trasformate, in alcuni casi, in veri e propri fiumi in piena, foto e filmati che invadono i social network. Sono gli effetti di una vera e propria bomba d'acqua che ieri sera ha colpito la città di Torre del Greco, in provincia di Napoli. Le abbondanti precipitazioni cadute sul comune vesuviano hanno provocato disagi e paura , ma, fortunatamente, da ciò che si apprende dalle autorità locali, non ci sono stati feriti . Due in particolare le zone della città dove è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.





La situazione in Friuli Venezia Giulia