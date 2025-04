Scomesse illegali, coinvolti anche una dozzina di calciatori, costretti a pagare i debiti con acqusti inesistenti

Scommesse , giochi innocenti senza fare imbrogli, senza vendere partite, ma fatti su piattaforme illegali, con pagamenti dei debiti articolati, con bonifici per acquisti di orologi e preziosi mai effettuati. E con perdite disastrose.La Guardia di Finanza di Milano , su delega della Procura, ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo nei confronti di cinque persone fisiche e una persona giuridica emesso per 1,5 milioni di euro. Contestualmente, sono stati notificati i decreti di fissazione di interrogatorio preventivo emessi dal gip a seguito della richiesta di applicazione, nei confronti dei cinque indagati, della misura cautelare degli arresti domiciliari. L'indagine coinvolge anche alcuni calciatori : nessuno hai mai vendute partite, ma avrebbero giocato per lo più su altre discipline, e al poker on line tra fine 2021 e ottobre 2023. I giocatori indagati sono una dozzina tra cui Sandro Tonali e Nicolò Fagioli , già coinvolti in un'indagine della Gdf di Torino.Tra i nomi dei calciatori iscritti per aver scommesso illecitamente figurano anche quelli di Weston McKennie , Raoul Bellanova, Angel Di Maria e Nicolò Zaniolo .





HAI PERSO ? HAI VINTO UN ROLEX IMMAGINARIO

I calciatori - ludopatici pagavano i debiti di gioco con bonifici ad una gioielleria, fingendo di acquistare Rolex e altri orologi di lusso. Secondo l'accusa, prima si vedevano fare credito dagli organizzatori delle scommesse; quando il debito si faceva oneroso, venivano indirizzati alla gioielleria affinché in apparenza pagassero con bonifici perfettamente tracciabili il prezzo degli orologi, che restavano in negozio nella disponibilità degli organizzatori, mentre gli sportivi poi uscivano solo con la fattura emessa a fronte dell'acquisto simulato.





FAGIOLI E LA CARTA DI CREDITO

Nell'inchiesta milanese dei pm Filippini e Amadeo e della Gdf sul presunto giro di scommesse illegali, in particolare sul poker on line, e che ha portato a un decreto di sequestro da 1,5 milioni di euro, firmato dalla gip Lidia Castellucci per fatti fino al 2023, è stato accertato che Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina, "per far fronte al pagamento dei debiti di gioco, si sia avvalso, oltre che delle proprie disponibilità, di prestiti in denaro concessi da altri", tra cui Federico Gatti, difensore della Juventus e suo ex compagno di squadra e che non è indagato. Negli atti, infatti, figurano anche i nomi di tanti altri sportivi e calciatori, non indagati, che avrebbero, in sostanza, coperto le perdite di quelli che scommettevano, come appunto Gatti per Fagioli. Fagioli ex Juve ,ora alla Fiorentina aveva la carta di credito sotto sequestro a disposizione della gioielleria, dove era custodita in cassaforte, come risulta dall'inchiesta, nata a Torino e trasmessa a Milano per competenza, avrebbe bonificato sui conti di Elysium 693.614 euro.