Maltempo: sull'Italia è arrivato il ciclone tirrenico, pioggia fino al week end, disagi in Liguria e Toscana

Le situazioni più critiche si registrano tra Liguria e Toscana, investite dalla pioggia: sono ancora in corso i lavori a Pieve Ligure,in provincia di Genova, per riaprire la strada dove ieri pomeriggio una frana ha sfiorato uno scuolabus. Restano al momento isolati un migliaio di residenti nella parte alta del paese, ma i lavori sono quasi ultimati e la riapertura è prevista a metà pomeriggio. Intanto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha spiegato che si sono verificati smottamenti e frane anche nello spezzino. Una frana lungo la strada provinciale a Davagna (Genova) ha causato la rottura di una tubazione del gas. Per cui è stata chiusa al traffico per la messa in sicurezza della condotta.In Toscana, in provincia di Lucca, una frana ha coinvolto un’auto, in Versilia, a Massarosa illese le persone a bordo. Interventi in corso del sistema regionale a causa delle forti piogge per alcuni smottamenti e movimenti franosi sulle strade in Lunigiana, nei comuni di Podenzana e Zeri e in Garfagnana.

Anche la linea ferroviaria Verona Mantova chiusa per alberi caduti

A causa di alberi caduti sui binari per il maltempo e soprattutto il forte vento, la linea ferroviaria fra Verona e Mantova è stata chiusa questa mattina per circa un'ora e mezza fra Roverbella e S. Antonio Mantovano. La linea è stata bloccata intorno alle 6:50 e la circolazione è ripresa regolarmente alle 8:20 una volta tolti i tronchi, nel frattempo due treni regionali sono stati cancellati e due hanno limitato il percorso. Il vento ha fatto cadere anche alcuni pali telefonici sulla strada della Cisa sempre a Roverbella