Manovra, il governo blinda il provvedimento

Manovra, il governo blinda il provvedimento

Manovra, il governo blinda il provvedimento

Redazione Web

12 dicembre 2019, ore 19:00 , agg. alle 20:58

Lunedì al Senato verrà posta la fiducia, intanto Grassi lascia i 5S e Renzi attacca i giudici

Dopo il via libera della Commissione Bilancio, la manovra è approdata all'Aula di Palazzo Madama per la discussione generale. Lunedì verrà posta la fiducia. Fra i punti, il rinvio dal luglio 2020 al primo gennaio 2022 della fine del mercato tutelato per l'energia, della plastic tax a luglio (ridotta a 45 centesimi al chilo), della sugar tax a ottobre, l'addizionale Ires su del 3,5% per concessionari autostrade, porti, aeroporti e ferrovie, l’ok alla rimodulazione della tassa sulle auto aziendali e sulla fortuna, che sale al 20% sulle vincite oltre i 500 euro. Resta la detrazione al 19% per le spese sanitarie, senza vincoli di reddito. Intanto il senatore Ugo Grassi ha lasciato i Cinquestelle per passare alla Lega, il capo politico dei pentastellati Luigi Di Maio da parte sua parla "di mercato delle vacche”, però il leader del Carroccio Matteo Salvini replica: 'Se c’è qualcuno che per salvare la poltrona ha tradito i loro ideali sono Di Maio e Grillo, andando con il Pd: pensare che ci siano soldi o ricompense è roba da vecchia politica”. Tutto mentre in Parlamento Matteo Renzi, numero uno di Italia Viva, attacca i giudici dopo il caso-Open​.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Nayt presenta a RTL 102.5 il nuovo album “io Individuo”

    Nayt presenta a RTL 102.5 il nuovo album “io Individuo”

  • Meryl Streep dona oltre 10 milioni di dollari al National Women’s History Museum di Washington

    Meryl Streep dona oltre 10 milioni di dollari al National Women’s History Museum di Washington

  • Maxi furto nello stabilimento di Prada a Venezia: centinaia di scarpe griffate rubate, per un valore di centinaia di migliaia di euro

    Maxi furto nello stabilimento di Prada a Venezia: centinaia di scarpe griffate rubate, per un valore di centinaia di migliaia di euro

  • RTL 102.5 Power Hits Estate 2026: Eddie Brock, LDA & Aka 7even, Sayf e Serena Brancale si aggiungono al cast

    RTL 102.5 Power Hits Estate 2026: Eddie Brock, LDA & Aka 7even, Sayf e Serena Brancale si aggiungono al cast

  • RTL 102.5 radio ufficiale della Milano-Sanremo e della Sanremo Women 2026

    RTL 102.5 radio ufficiale della Milano-Sanremo e della Sanremo Women 2026

  • Petrolio, Guido Crosetto a RTL 102.5: “Anche riaprendo i rapporti con la Russia, il prezzo resterebbe uguale: ipotesi semplicistica”

    Petrolio, Guido Crosetto a RTL 102.5: “Anche riaprendo i rapporti con la Russia, il prezzo resterebbe uguale: ipotesi semplicistica”

  • Letteratura: venduto per 12 milioni di dollari il manoscritto di On the Road di Kerouac

    Letteratura: venduto per 12 milioni di dollari il manoscritto di On the Road di Kerouac

  • Champions: l' Atalanta si ferma, ai quarti di finale ci va il Bayern Monaco, bergamaschi battuti 4-1

    Champions: l' Atalanta si ferma, ai quarti di finale ci va il Bayern Monaco, bergamaschi battuti 4-1

  • Caro carburanti, Il Consiglio dei ministri introduce un taglio di 25 centesimi al litro

    Caro carburanti, Il Consiglio dei ministri introduce un taglio di 25 centesimi al litro

  • Fulminacci presenta a RTL 102.5 il nuovo album “Calcinacci”

    Fulminacci presenta a RTL 102.5 il nuovo album “Calcinacci”

Elly Schlein a RTL 102.5: “Disponibili al confronto a Palazzo Chigi con Meloni”

Elly Schlein a RTL 102.5: “Disponibili al confronto a Palazzo Chigi con Meloni”

La segretaria del PD: “Noi pronti a governare, per scelta leader sì alla forza politica che prende un voto in più”

Riforma della giustizia, scontro aperto tra Nordio e magistratura a cinquanta giorni dal referendum

Riforma della giustizia, scontro aperto tra Nordio e magistratura a cinquanta giorni dal referendum

All’Anno giudiziario di Milano il ministro Nordio respinge le accuse di attacco alle toghe. Critiche da giudici e pm, mentre il dibattito sul referendum accende istituzioni e piazze

Attilio Fontana a RTL 102.5: “Milano Cortina traino importante per il turismo, sulla sicurezza fiducia in Piantedosi”

Attilio Fontana a RTL 102.5: “Milano Cortina traino importante per il turismo, sulla sicurezza fiducia in Piantedosi”

Il Presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, è stato ospite di Non Stop News, su RTL 102.5, in compagnia di Enrico Galletti, Giusi Legrenzi, Massimo Lo Nigro e Lucrezia Bernardo