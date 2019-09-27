Manovra, torna il bonus per la rottamazione

Manovra, torna il bonus per la rottamazione

Manovra, torna il bonus per la rottamazione

Redazione Web

27 settembre 2019, ore 20:00

In arrivo aiuti per cambiare la vecchia auto, e pure per limitare l’uso del contante. Gentiloni: “Più flessibilità per favorire la crescita”

Anche l’esecutivo promette attenzione ai cambiamenti climatici. Nel decreto della prossima settimana sono previsti nuovi incentivi per rottamare l’auto, e per l’uso dei mezzi pubblici o del car sharing, oltre che spazio all’educazione ambientale nelle scuole. Mentre la riunione del Consiglio dei Ministri per varare la nota di aggiornamento al Def, il Documento finanziario, che farà da cornice alla manovra economica, è fissata per lunedì prossimo. In arrivo tagli ai ministeri per 1 miliardo, ed incentivi per l’utilizzo di carte e bancomat. Mentre il neo-commissario Ue Paolo Gentiloni avverte sulla "importanza di salvaguardare la sostenibilità dei conti e di dare sostegno economico nei momenti di difficoltà", e si impegna per "un'agenda per la crescita che trovi l'equilibrio tra la sostenibilità nel tempo e l'affrontare problemi nel breve con la flessibilità nelle regole Ue". Intanto si è svolto un vertice a palazzo Chigi sulla Giustizia e al termine il Guardasigilli Bonafede si è espresso così: ”L'obbiettivo è quello di un dimezzamento dei tempi dei processi, con un tempo massimo per i processi penali di 4 anni ed uno medio, sempre di 4 anni, per quelli civili”. La volontà insomma è quella di varare la riforma, con una legge delega, entro il 31 dicembre. Ma ci sono ancora distanze sulla prescrizione e sul Csm, il Consiglio superiore della Magistratura.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Champions League: Napoli ko e la Juventus vince col Pafos. I partenopei cadono per 2-0 con i portoghesi del Benfica

    Champions League: Napoli ko e la Juventus vince col Pafos. I partenopei cadono per 2-0 con i portoghesi del Benfica

  • Almeno tre donne narcotizzate, violentate e filmate in centri lungo,la Cassia bis, tra Roma e Viterbo

    Almeno tre donne narcotizzate, violentate e filmate in centri lungo,la Cassia bis, tra Roma e Viterbo

  • Orietta Berti a RTL 102.5: “Sto lavorando con Danti per una grande sorpresa in occasione dei miei 60 anni di carriera”

    Orietta Berti a RTL 102.5: “Sto lavorando con Danti per una grande sorpresa in occasione dei miei 60 anni di carriera”

  • The Book of Mormon arriva in Italia: il musical più irriverente di Broadway debutta stasera al TAM Teatro Arcimboldi

    The Book of Mormon arriva in Italia: il musical più irriverente di Broadway debutta stasera al TAM Teatro Arcimboldi

  • Cucina Italiana Patrimonio dell’UNESCO, il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida a RTL 102.5: “Riconoscimento ci rafforza anche su fronte internazionale e porterà vantaggi occupazionali”

    Cucina Italiana Patrimonio dell’UNESCO, il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida a RTL 102.5: “Riconoscimento ci rafforza anche su fronte internazionale e porterà vantaggi occupazionali”

  • In Australia, no ai social per gli under 16: è il primo Paese al mondo

    In Australia, no ai social per gli under 16: è il primo Paese al mondo

  • Champions: Inter beffata all'88' dal Liverpool (0-1), l'Atalanta vince in rimonta contro il Chelsea (2-1)

    Champions: Inter beffata all'88' dal Liverpool (0-1), l'Atalanta vince in rimonta contro il Chelsea (2-1)

  • Charlie Charles a RTL 102.5: “Dopo aver creato musica per altri, sentivo un’urgenza di espressione. Avevo bisogno di uscire allo scoperto e di mostrarmi per quello che sono, così ho realizzato il mio primo album”

    Charlie Charles a RTL 102.5: “Dopo aver creato musica per altri, sentivo un’urgenza di espressione. Avevo bisogno di uscire allo scoperto e di mostrarmi per quello che sono, così ho realizzato il mio primo album”

  • Marano di Napoli: donna seviziata in casa per ore dal compagno, infermiere di sala operatoria

    Marano di Napoli: donna seviziata in casa per ore dal compagno, infermiere di sala operatoria

  • La nuova flat tax: in arrivo la stretta del 2026 per i “super-ricchi” che scelgono di trasferire la residenza in Italia.

    La nuova flat tax: in arrivo la stretta del 2026 per i “super-ricchi” che scelgono di trasferire la residenza in Italia.

Medio Oriente, Tajani: ”Auspico l’unità di tutto il Parlamento sull’invio di militari italiani a Gaza”

Medio Oriente, Tajani: ”Auspico l’unità di tutto il Parlamento sull’invio di militari italiani a Gaza”

Nell’aula di Montecitorio molti scranni vacanti specie nella maggioranza. Anche tra i banchi del governo non c’era il pienone: presenti solo i sottosegretari Matteo Perego, Tullio Ferrante e Giorgio Silli. Poi è arrivata pure la ministra Anna Maria Bernini

Toscana, alle Regionali Giani fa il bis e rialza il centrosinistra. Il campo largo torna così a cantare vittoria

Toscana, alle Regionali Giani fa il bis e rialza il centrosinistra. Il campo largo torna così a cantare vittoria

Il candidato del centrodestra, Alessandro Tomasi, si è fermato intorno al 40 per cento. Male la Lega vannaccizzata, che si ferma sotto il 5 per cento e viene superata anche da Forza Italia (più del 6%), bene Avs (che va oltre il 7), male pure i Cinque Stelle

Quirinale, Mattarella: “Multilateralismo per questi tempi bui”. Papa Prevost: “No alla cancel culture”

Quirinale, Mattarella: “Multilateralismo per questi tempi bui”. Papa Prevost: “No alla cancel culture”

Il Santo Padre, nella sua prima visita ufficiale al Colle, ha donato al Presidente un mosaico del Colosseo e una copia dell'Esortazione apostolica 'Dilexi te'. Il Presidente invece una acquaforte del XVII secolo e una biografia di Santa Rosa da Lima