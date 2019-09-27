Manovra, torna il bonus per la rottamazione

27 settembre 2019, ore 20:00
In arrivo aiuti per cambiare la vecchia auto, e pure per limitare l’uso del contante. Gentiloni: “Più flessibilità per favorire la crescita”
Medio Oriente, Tajani: ”Auspico l’unità di tutto il Parlamento sull’invio di militari italiani a Gaza”
Nell’aula di Montecitorio molti scranni vacanti specie nella maggioranza. Anche tra i banchi del governo non c’era il pienone: presenti solo i sottosegretari Matteo Perego, Tullio Ferrante e Giorgio Silli. Poi è arrivata pure la ministra Anna Maria Bernini
Toscana, alle Regionali Giani fa il bis e rialza il centrosinistra. Il campo largo torna così a cantare vittoria
Il candidato del centrodestra, Alessandro Tomasi, si è fermato intorno al 40 per cento. Male la Lega vannaccizzata, che si ferma sotto il 5 per cento e viene superata anche da Forza Italia (più del 6%), bene Avs (che va oltre il 7), male pure i Cinque Stelle
Quirinale, Mattarella: “Multilateralismo per questi tempi bui”. Papa Prevost: “No alla cancel culture”
Il Santo Padre, nella sua prima visita ufficiale al Colle, ha donato al Presidente un mosaico del Colosseo e una copia dell'Esortazione apostolica 'Dilexi te'. Il Presidente invece una acquaforte del XVII secolo e una biografia di Santa Rosa da Lima