Mara Sattei a RTL 102.5: “Con mio fratello thasup siamo cresciuti insieme, la musica ci ha tanto legato"

Dopo l’esordio al Festival di Sanremo, Mara Sattei è stata ospite di RTL 102.5 in compagnia di Nicoletta Deponti e Niccolò Giustini. Durante “Password”, Mara Sattei ha raccontato la sua esperienza sanremese e il suo “Mara Sattei Summer Tour 2023”, in partenza il 3 giugno dal Nameless Festival.

“MARA SATTEI SUMMER TOUR 2023”

Quest’estate Mara Sattei porterà la sua musica live con il “Mara Sattei Summer Tour 2023”. Dai brani del suo primo album “Universo”, passando per le numerosissime collaborazioni con artisti e amici, il tour sarà per l’artista un’occasione per mostrare tutte le facce del suo mondo musicale. «Non vedo l’ora di iniziare a suonare con la mia band. Inizieremo dal Nameless, un festival che adoro. Si aggiungeranno altre date e non aspetto altro che partire», racconta Mara Sattei a RTL 102.5.

Prodotto e organizzato da Magellano Concerti, Friends and Partners e Next Show, il “Mara Sattei Summer Tour 2023” partirà il 3 giugno dal Nameless Festival ad Annone di Brianza (LC) e proseguirà con una serie di concerti in giro per l’Italia. Queste le date già annunciate: 14 luglio a Bergamo (Nxt Station), 15 luglio a Bologna (Bonsai Garden), 4 agosto a Cinquale (Viper Summer Festival), 12 agosto a Gallipoli (Praja), 16 agosto a Brescia (Festa di Radio Onda d’urto), 20 agosto a Catania (Sotto il Vulcano Fest) e 27 agosto a Terni (Baravai Anfiteatro Romano).

L’ESORDIO A SANREMO CON IL BRANO “DUEMILAMINUTI”

Mara Sattei ha partecipato alla 73ª Edizione del Festival di Sanremo con il brano “Duemilaminuti”, scritto da Damiano David e composto da quest’ultimo insieme a thasup ed Enrico Brun. A RTL 102.5 Mara Sattei racconta il suo Festival di Sanremo: «Dopo il festival ho avuto una brutta influenza, un normale tracollo fisico. Ho dovuto metabolizzare tutto. È stata un’esperienza piena di cose belle. Una volta tornata a casa ho rivisto tutto. Il mio momento più bello di Sanremo è stato la prima esibizione, emotivamente il più forte. Quando sono arrivata sul palco mi tremavano le gambe ma ho raccolto tutta l’energia e sono partita». «Con mio fratello thasup siamo cresciuti insieme, abbiamo sei anni di differenza e la musica ci ha tanto legato. Siamo andati sempre d’accordo e abbiamo sempre fatto musica insieme, per noi è una cosa normale, a prescindere dal mestiere che facciamo», continua Mara Sattei parlando del rapporto con suo fratello thasup.

FEDE E FUTURO

A RTL 102.5 Mara Sattei parla anche della sua fede e delle aspirazioni future: «Credere in qualcosa non è sempre una cosa legata alla religione o al seguire delle regole. Il concetto che voglio far passare è la mia connessione con la fede, i miei valori, qualcosa che ha dato un’aggiunta alla mia musica, si tratta di qualcosa di spirituale. Questa è la mia storia, volevo raccontare la mia fede in Dio, una cosa a cui sono tanto aggrappata. Tengo tanto anche al concetto di gratitudine, oggi rincorriamo tante cose ma non ci fermiamo mai a dire ‘grazie’ per quello che si ha. Il motivo per cui faccio musica è per questo». «Ora vivo a Milano ma sono romana. Frequento più gli artisti romani che milanesi. Sono molto legata a Carl Brave e Noemi, li ho visti di recente e siamo andati a mangiare la paella in un ristorante spagnolo a Milano. Anche con Damiano David è nata una bella amicizia. Per il futuro mi piacerebbe fare l’attrice. Ora penso alla musica ma domani chissà, mi piace il cinema e mi affascina la preparazione che c’è dietro. Devi prenderti un momento per preparati, vorrei fare qualcosa di attinente a me», racconta.

L’INCREDIBILE ANNO DI MARA SATTEI

Per Mara Sattei il 2022 è stato un anno molto fortunato: a gennaio 2022 è uscito “Universo”, il suo album d’esordio, con la direzione artistica di thasup; è stata la vincitrice del Power Hits Estate 2022 di RTL 102.5 con il brano “La Dolce Vita”, insieme a Fedez e Tananai; ha calcato i palchi dei maggiori festival estivi e dei club in autunno, nel corso del suo primo tour.