Marco Mengoni a RTL 102.5: "Riempirmi la bocca di oro è una cosa che non mi appartiene. La normalità mi ha portato ad essere ciò che sono oggi"

Mengoni torna a Sanremo per la sua terza partecipazione come cantante in gara. Dopo il podio nel 2010 con ‘Credimi ancora’, dove arrivò terzo, varie ospitate e la vittoria nel 2013 con ‘L’Essenziale’, l’artista torna in gara con il brano ‘Due vite’. «Non so cosa è successo ieri, penso solo che la musica è una figata. L’orchestra mi ha gasato, guardavo i musicisti che mi davano carica e io dovevo essere all’altezza», racconta Mengoni a ‘The Flight’.



Nella classifica provvisoria, decretata dai voti della sala stampa e a cui andranno sommati i voti degli artisti che si esibiranno stasera, Mengoni è al primo posto. «Essere primo nella classifica provvisoria è un bel riconoscimento. Pensavo che ‘Due vite’ fosse un brano più lento, che non entrasse subito nella mente. Ha una strofa molto lunga e quasi due incisi, è un brano elaborato. Invece è arrivato subito», dichiara l'artista.

Partito da super favorito, Marco Mengoni non si monta la testa e si gode il festival momento per momento e senza troppi pronostici: «Penso che l’Olimpo è di altri, io vengo da un paese e rimango così. Riempirmi la bocca di oro è una cosa che non mi appartiene. Me la godo ma con la normalità e la semplicità che mi portato ad essere ciò che sono. Oggi mi sento soddisfatto quindi perché cambiare le regole proprio adesso. Cerco sempre di portare equilibrio nella mia vita lavorativa. Normalizzo, torno a casa e con amici e collaboratori parlo di cose normali», racconta Mengoni a RTL 102.5.

Durante la prima serata del Festival, Marco Mengoni non si è solo distinto per la sua esibizione, ma anche per il look. «Ma nessuno si è accorto che ci siamo ispirati ad un certo tipo di musica degli anni 80 e 90?», conclude l’artista.