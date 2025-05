Marilyn Monroe, asta record per abito compleanno Kennedy

Il vestito dell'attrice è stato battuto per 4.8 milioni di dollari

E' stato battuto per 4.8 milioni di dollari il vestito indossato dall’attrice nel 1962 per la festa del 45esimo compleanno dell'allora Presidente americano John F. Kennedy. Quella sera, al Madison Square Garden di New York, Marilyn Monroe si esibì nella celebre canzone "Happy Birthday Mr President". L'abito, firmato da Jean Louis, con 2.500 perline di cristallo, è stato acquistato da una catena di musei ed il suo prezzo ha di gran lunga superato la valutazione della casa d'aste, che aveva indicato un prezzo di 3 milioni di dollari. "Si tratta del pezzo di cultura pop più iconico che esista", ha commentato il vice presidente del museo.

