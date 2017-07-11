Marines, precipita un aereo in Mississipi: 16 militari morti

11 luglio 2017, ore 10:09
Ignote le cause dello schianto
Un aereo del Corpo dei Marines è precipitato in Mississipi. Morti 16 militari. Ignote le cause dello schianto. Il velivolo coinvolto è uno dei più diffusi in dotazione alle forze armate americane.
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Garlasco: Giuseppe Sempio indagato per il reato di corruzione verso il procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti
Si aggravano le posizioni della famiglia Sempio, si stanno completando gli accertamenti sui movimenti di denaro nel momento dell'archiviazione per Andrea Sempio nella prima inchiesta
Tre carabinieri morti nell'esplosione di un casolare, gli occupanti si erano barricati e lo avevano saturato di gas
E' successo a Castel d'Azzano, in provincia di Verona. Gli occupanti sono tre fratelli, agricoltori veneti, che da tempo rifiutavano di andarsene dal casolare. Il cordoglio bipartisan del mondo politico