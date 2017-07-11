Marines, precipita un aereo in Mississipi, 16 militari morti

Redazione Web

11 luglio 2017, ore 10:09

Ignote le cause dello schianto

Un aereo del Corpo dei Marines è precipitato in Mississipi. Morti 16 militari. Ignote le cause dello schianto. Il velivolo coinvolto è uno dei più diffusi in dotazione alle forze armate americane.

