Massimo Ranieri a RTL 102.5, "bocciare il DDL Zan è stato un grave errore, è un atto di civiltà"

Dopo il Consiglio dei ministri delle ultime ore, il tema delle pensioni torna ad animare il dibattito pubblico. Dopo l'abbandono di Quota 100, è Quota 102 la soluzione migliore? E ancora, negli scorsi giorni il Senato ha detto no al DDL Zan. Ospite del consueto spazio dei "trecento secondi" è stato il grande Massimo Ranieri.





Una vita per il lavoro

"Il meraviglioso lavoro che faccio mi ha tolto dalla fame, dalla povertà" racconta Massimo Ranieri raccontando di una vita dedicata al lavoro, senza mai fermarsi. "Il lavoro mi ha dato la possibilità di vivere bene, di stare tranquillo, di dare una mano agli altri, per far star bene gli altri così come sto bene io. E parlo della mia famiglia allargata. Stanno tutti bene", continua Ranieri, "ma negli anni passati ero io quello che pensava a portare i soldi a casa". E ancora, sull'età in cui andare in pensione, "credo che fosse Seneca a chiedersi come mai si vada in pensione a sessant'anni. Bisognerebbe godersi la vita fino a sessant'anni, e poi iniziare a lavorare".





DDL Zan, "bocciarlo è stato un errore"

Sul dibattito relativo alla discussione sul DDL Zan, Ranieri commenta: "Noi italiani siamo un po' arretrati culturalmente. Secondo me bocciare questo DDL è un errore molto grave. Dobbiamo andare avanti, dobbiamo aprire le porte, è un atto di civiltà, è un atto culturale molto importante". E sulle reazioni di festa del Senato subito dopo il voto sul provvedimento, Ranieri commenta: "Sono rimasto un po' sconcertato da questa reazione".