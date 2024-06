Mattarella ricorda la strage ferroviaria di Viareggio, la sicurezza nei trasporti deve prevalere su qualsiasi logica di profitto

"La sicurezza nei trasporti, come quella sul lavoro, è un indicatore di civiltà che deve prevalere su qualsiasi logica di profitto, perché incide sulla vita delle persone. È questa una lezione che mai deve essere dimenticata". Così Sergio Mattarella in occasione del 15esimo anniversario della strage ferroviaria di Viareggio, costata la vita a 32 persone, causata dall'esplosione nei pressi della stazione toscana di un treno merci che trasportava cisterne di gpl. “La notte del 29 giugno 2009, Viareggio venne ferita dalle conseguenze di un disastro ferroviario che, oggi come allora, ci appare inaccettabile. Le immagini e la memoria di quella tragedia restano incancellabili", ha aggiunto il capo dello Stato ricordando la tragedia. "Le reti infrastrutturali, e tra queste le ferrovie, sono condizione essenziale per la vita e lo sviluppo economico del Paese. La sicurezza è un presupposto irrinunciabile, oltre a essere un diritto primario di cittadini e utenti. Non si può derogare agli standard acquisiti, anzi il livello della sicurezza va elevato tramite controlli e tecnologie più efficaci e una crescita generale di consapevolezza", ha concluso il Presidente della Repubblica.





La strage di Viareggio ricordata dalle massime cariche dello Stato

"Desidero ringraziare l'Associazione ‘ll mondo che vorrei’ per la passione e la generosità che hanno sempre contraddistinto il suo instancabile impegno civico, sociale e culturale al fianco delle famiglie, dei cittadini e delle Istituzioni affinché il dolore, la paura e lo sgomento di una tragedia che non possiamo e non dobbiamo dimenticare, continuino a guidarci nella costruzione di un futuro più sicuro". E’ quanto ha scritto sui social il presidente del Senato, Ignazio La Russa. "I fatti di Viareggio ci interpellano continuamente e rimangono un monito costante sull'importanza della sicurezza, della prevenzione e della manutenzione delle infrastrutture", ha sottolineato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.





Il Partito Democratico, un museo per non dimenticare

"E’ importante istituire un museo dedicato alla memoria delle vittime della strage ferroviaria del 2009, con l'obiettivo di promuovere la sicurezza ferroviaria. La struttura museale sarebbe gestita da una apposita Fondazione e sottoposta alla vigilanza del Ministero della Cultura", si legge in una nota. Tra gli obiettivi del museo: diffondere la conoscenza delle cause e conseguenze dell'incidente, rendere omaggio alle vittime e alle loro famiglie, promuovere attività didattiche e organizzare convegni, mostre e altri eventi sui temi della sicurezza ferroviaria.