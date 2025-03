Giorgia Meloni giovedì sarà a Parigi per la riunione dei Volenterosi, la Cina valuta di unirsi a una eventuale forza di pace per l'Ucraina

Giovedì la premier, Giorgia Meloni, parteciperà a Parigi alla riunione della cosiddetta Coalizione dei volenterosi sulla pace e la sicurezza dell'Ucraina. E’ quanto ha confermato questa mattina Palazzo Chigi, aggiornando l'agenda della Presidente del Consiglio. Da fonti europee, citate dal quotidiano tedesco Welt am Sonntag, si è appreso che la Cina starebbe valutando l'ipotesi di unirsi alla coalizione dei volenterosi, in vista di una potenziale missione di mantenimento della pace in Ucraina. "I diplomatici cinesi a Bruxelles stanno sondando il terreno per capire se il coinvolgimento di Pechino sia auspicabile per l’Unione Europea” scrive il giornale tedesco, nell'edizione pubblicata questa mattina, sottolineando che l'inclusione della Cina potrebbe aumentare le possibilità che Putin accetti la presenza di truppe di peacekeeping. Si tratta di una questione delicata, ha puntualizzato la fonte citata dal Welt am Sonntag.





Lunedì negoziatori russi e americani a Riad

Si lavora sul piano diplomatico per porre fine alla guerra in Ucraina. A Riad lunedì si incontreranno i delegati di Russia e Stati Uniti per delineare l’ accordo che poi dovrà essere sottoposto a Kiev. Mosca si aspetta almeno qualche progresso dai colloqui previsti in Arabia Saudita, ha riferito uno dei negoziatori del Cremlino. Partiamo per Riad, ha detto Grigory Karasin, con spirito combattivo e costruttivo.





Zelensky visita le truppe ucraine nel Donetsk

Proseguono i combattimenti in Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky ha reso noto di aver visitato le truppe nella città chiave di Pokrovsk, nel Donetsk, zona da mesi sotto attacco delle forze russe. "Ho visitato il posto di comando del Gruppo tattico Pokrovsk e ho incontrato i comandanti della Drone Line, che riunisce le migliori unità di sistemi senza pilota delle Forze armate ucraine. Ho ricevuto un rapporto sulla difesa della direzione di Pokrovsk, sulla situazione operativa e sui progressi delle missioni. Ho onorato i nostri guerrieri con onorificenze statali “ ha scritto oggi sui social il presidente ucraino, pubblicando anche un video della visita in una delle aree più calde del fronte.