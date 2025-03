Arrestato il pirata della strada che ha travolto e ucciso una 20enne nel comasco, guidava con il piede ingessato ed è risultato positivo all’alcol test

Guidava con il piede destro ingessato ed è risultato positivo all’alcol test il presunto responsabile della morte della 20 enne travolta la notte scorsa a Lurago Marione, nel comasco, da un’auto pirata. Questa mattina Vincenzo Crudo, un 43enne di Fenagrò, è stato arrestato dai carabinieri nella sua abitazione. Stava dormendo quando i militari sono entrati nell’appartamento. Nel momento del fermo ha provato a negare le proprie responsabilità, sostenendo di avere subito il giorno prima il furto dell’auto che, in realtà, le forze dell’ordine hanno rinvenuto abbandonata nel comune di residenza dell’uomo.

La 20enne residente a Vertemate con Minoprio, che si chiamava Noemi Fiordilino, è deceduta poco dopo il trasferimento in elicottero, in codice rosso, all'ospedale Sant’Anna, le sue condizioni erano disperate. Era scesa dall’auto del fidanzato per soccorrere un piccolo animale selvatico che aveva investito, attraversando la carreggiata. Il pirata della strada, dopo lo schianto, non si è fermato anzi avrebbe accelerato per scappare, trascinando il corpo per 50 metri.

Ora Vincenzo Crudo dovrà rispondere di omicidio stradale, omissione di soccorso e simulazione di reato. Al momento sono in corso tutti i rilievi tecnici sulla vettura che ha travolto la vittima, che è stata posta sotto sequestro. Da quanto ricostruito, sembra che il presunto responsabile della morte di Noemi al momento dell'incidente stesse rientrando a casa dopo avere trascorso una serata con amici. L’incidente si è verificatto attorno alle 2.30 di notte. I residenti hanno raccontanto che in quel tratto di strada molti automobilisti non rispettano i limiti di velocità. Il fidanzato della 20enne che ha perso la vita è ancora sotto choc.