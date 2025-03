L’inviato di Trump Steve Witkoff, impegnato nell’agenda dettata dal presidente Usa, ha rilasciato una serie di dichiarazioni su Medio Oriente e Ucraina

L'inviato di Trump per il Medio Oriente Steve Witkoff ha rilasciato oggi una serie di interviste ai media americani, dopo aver preso parte la settimana scorsa in Qatar ai negoziati sull'accordo per il cessate il fuoco a Gaza. La risposta di Hamas è totalmente inaccettabile e il tempo si sta esaurendo, ha dichiarato Steve Witkoff, che nei giorni scorsi aveva avanzato una proposta ponte per arrivare alla liberazione degli ultimi ostaggi israeliani e avviare la seconda fase della tregua nella Striscia. Steve Witkoff ha poi puntato il dito contro l’Iran per le milizie sostenute da Teheran, alleate di Hamas, che da tempo attaccano i mercantili occidentali nel Mar Rosso. "Nei raid americani in Yemen sono stati già uccisi molti esponenti di spicco degli Houthi, abbiamo mandato un chiaro avvertimento a tutti i terroristi", ha detto l'inviato di Trump. Quanto al conflitto in Ucraina, Witkoff ha fatto sapere che un team americano a breve incontrerà nuovamente i negoziatori di Kiev mentre Donald Trump in settimana parlerà con Putin per porre fine alla guerra. Sarà un colloquio molto positivo, ha sottolineato Witkoff che, reduce dall'incontro con il leader del Cremlino a Mosca, ha assunto un ruolo centrale anche nei contatti tra Washington e Mosca in chiave Ucraina. Le distanze tra le parti si sono ridotte, ha concluso, auspicando progressi reali nelle trattative di pace.