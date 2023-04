Matteo Paolillo a RTL 102.5: “Il mio nuovo album parlerà di me. Le tematiche saranno l’importanza dell’amore, il senso di comunità e la forza di mostrare la propria vulnerabilità”

IL NUOVO SINGOLO “LIBERATEMI” E L’ALBUM D’ESORDIO “COME TE”



Famoso al grande pubblico per aver interpretato il personaggio di Edoardo nella fortunata serie “Mare Fuori”, Matteo Paolillo - conosciuto anche con il nome d’arte Icaro - è stato ospite di RTL 102.5. Dopo l’incredibile successo di “‘O Mar For” e del singolo “Origami all’alba”, colonna sonora della terza stagione della fortunatissima serie tv “Mare Fuori”, l’artista ha presentato in diretta in radiovisione “Liberatemi”, il suo nuovo singolo in uscita il 21 aprile, brano inedito dell’album d’esordio “Come te”, fuori il 19 maggio. «A mezzanotte esce ‘Liberatemi’, il singolo estratto dal mio primo album ‘Come te’. Questo sarà un progetto distaccato da Mare Fuor. Parlerà molto più di me. Le tematiche saranno l’importanza dell’amore, il senso di comunità e la forza di mostrare la propria vulnerabilità. ‘Liberatemi’ parla della schiavitù del tempo e di come siamo sempre lì a rincorrerlo senza mai afferrarlo davvero. Abbiamo iniziato a scrivere i primi pezzi lo scorso anno ma con Lolloflow stiamo lavorando a questo progetto da molto prima», racconta Matteo Paolillo a RTL 102.5 Play.

Matteo Paolillo porterà live il suo album in tre imperdibili appuntamenti del “COME TE TOUR”: Milano (29 novembre), Roma (16 dicembre), Napoli (21 dicembre). Nel corso dei suoi concerti, l’artista sarà accompagnato sul palco da una band e dal producer Lolloflow. «Per il tour ho tante idee, vorrei inserire anche la mia parte attoriale. Sarà uno show performativo», svela l’artista.