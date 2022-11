Matteo Salvini a RTL 102.5: "Migranti, questi sono viaggi organizzati che diventano armi e droga, vanno stroncanti"

Emergenza migranti

Ospite a Non Stop News su RTL 102.5 il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini interviene sull'emergenza: “Bisogna salvare vite, l’abbiamo sempre fatto e lo faremo ancora. L’Italia sta vivendo un momento difficile e non può essere lasciata sola, non possiamo permetterci di far entrare 100 mila persone irregolarmente. Torniamo all’applicazione della norma: salviamo viete e chiediamo all’Europa di intervenire con ricollocamenti. Quando erano in vigore i decreti sicurezza non solo sono diminuiti gli sbarchi ma si erano dimezzati i morti. Questi sono viaggi organizzati che diventano armi e droga. Bisogna stroncare il traffico non solo di esseri umani che è già grandissimo, ma di armi e droga legato al traffico di esseri umani . Possiamo aiutare quei Paesi a uscire dalla crisi, l’Italia permette di fare strade e infrastrutture in Libia che porterebbero soldi e lavoro” – dichiara Salvini nel corso dell’intervento a Non Stop News su RTL 102.5.

Letizia Moratti

Sulla candidatura di Letizia Moratti al Terzo Polo Salvini dichiara: “In democrazia ci sta, scelgano i cittadini lombardi. A me da lombardo interessa avere un assessore alla salute che si occupi solo e soltanto di sanità e salute. In Lombardia il centro-destra sarà combatto, ricandidiamo Fontana. La Lombardia è tornata ad essere la locomotiva d’Italia”.

Infrastrutture

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti torna a parlare del ponte sullo stretto: “Sono 54 anni che parliamo del ponte sullo stretto e ci è già costato 300 milioni di euro. Ogni anni non avere il ponte costa 6 miliardi di euro di spostamenti, avere un collegamento stabile costa meno di non averlo. Incontrerò domani i governanti di Sicilia e Calabria. Il cantiere aperto significa creare migliaia di posti di lavoro”

Legge di bilancio

Riguardo la Flat Tax e l’imminente manovra di bilancio dichiara: “Entro 10 giorni ci sarà la manovra di bilancio e l'avvio di tutti gli impegni economici su cui la Lega e centro- destra si sono impegnati: stop alla legge Fornero e avvio di quota 41, innalzamento del tetto della Flat Tax, ace fiscale con la rottamazione di cartelle fiscali e revisione del reddito di cittadinanza”

Rave intercettazioni

Conclude l’intervento con una considerazione sul decreto anti-rave: “Se il parlamento vorrà modificarlo potrà tranquillamente farlo. Che si premi chi rispetta la legge, paga le tasse e chiede autorizzazioni rispetto a chi occupa abusivamente suolo pubblico e privato senza chiedere nessun permesso mettendo a rischio l’incolumità propria e del prossimo”

