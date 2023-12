Medici in sciopero contro la manovra: la sanità pubblica italiana, una coperta sempre più corta

I medici e gli infermieri italiani incrociano le braccia per 24 ore. L'impatto sulla sanità italiana non è da ridere: rischiano di saltare fino a un milione e mezzo di visite, esami e interventi. L'agitazione è in corso dalla mezzanotte: ma sono garantite le prestazioni d'urgenza, ad esempio l'attività dei Pronto soccorso e del 118 e gli interventi per il parto. Sono però a rischio tutti i servizi, spiega l'Anaao Assomed, compresi gli esami di laboratorio, gli interventi chirurgici (circa 30mila quelli programmati che potrebbero essere rinviati), le visite specialistiche (180 mila) e gli esami radiografici (50mila). In occasione dello sciopero, manifestazioni sono in corso in tutta Italia, mentre i leader delle associazioni parteciperanno ad un sit in a Roma

Perché protestano i medici

Almeno sei le ragioni della protesta: assunzioni di personale, detassazione di una parte della retribuzione, risorse congrue per il rinnovo del contratto di lavoro, depenalizzazione dell'atto medico, cancellazione dei tagli alle pensioni e individuazione di un'area contrattuale autonoma per gli infermieri. Il punto, insistono le organizzazioni, è modificare la manovra mettendo finalmente mano a criticità strutturali del mondo della sanità, partendo dalle carenze del personale (ad oggi mancano 30mila medici ospedalieri, in particolare nel Pronto Soccorso, 65mila infermieri ed entro il 2025 andranno in pensione oltre 40mila tra medici e personale sanitario), per arrivare agli stipendi poco attrattivi e alle condizioni di lavoro, che in perenne stato di carenza di organico, risultano gravose.