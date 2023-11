Medio Oriente, ancora alta tensione intorno all'ospedale Al Shifa di Gaza City

Trentottesimo giorno di guerra. Le sirene sono suonate anche nel nord di Israele, al confine con il Libano, mentre l’esercito di Tel Aviv prosegue i suoi attacchi sulla Striscia di Gaza. Occhi ancora puntati su quello che sta accadendo intorno all’ospedale di Al Shifa, a Gaza City, il più grande complesso medico della Striscia, dove i medici parlano di una "situazione catastrofica" e dove il governo israeliano ritiene che Hamas abbia il suo quartier generale. Hamas che ha parlato di sette neonati prematuri e ventisette pazienti in cura intensiva morti per impossibilità di portare avanti le cure dopo gli attacchi alle strutture ospedaliere. Anche tre infermieri avrebbero perso la vita secondo un bollettino delle Nazioni unite ripreso dalla BBC. Non solo a Gaza però, ancora secondo fonti di Hamas, tutti gli ospedali nel nord della Striscia sarebbero fuori servizio.





Le condizioni dell'ospedale

Delle condizioni dell'ospedale di Al Shifa ha parlato anche il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, che è tornato a chiedere un cessate il fuoco immediato. In un post, il numero uno dell'OMS ha scritto che l'ospedale Al Shifa di Gaza è rimasto senza acqua per tre giorni e "non funziona più come un ospedale". "Tragicamente, il numero di pazienti deceduti è aumentato in modo significativo".