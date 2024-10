Medio Oriente: dall’Egitto una nuova proposta di tregua. Hamas: “Aperti ad accordo”

A poche ore dall’attentato di Tel Aviv, che ha visto un tir bianco travolgere 32 persone – quasi tutte anziane – presso una fermata dei bus per mano dell’arabo israeliano Ramir Natur, fa capolino un nuovo spiraglio per una tregua tra lo Stato ebraico e i combattenti di Hamas. A formulare l’accordo di cessate il fuoco, il presidente egiziano Al-Sisi che, per la prima volta, si è esposto in prima persona ospitando il nuovo leader di Hamas Khalil al-Hayya: due giorni di cessate il fuoco in cambio della liberazione di quattro ostaggi ancora detenuti.





La proposta egiziana

Il governo dello Stato di Israele affronta quotidianamente grandi proteste organizzate dai parenti delle persone ancora detenute nella Striscia di Gaza sotto il controllo di Hamas. Già il ministro della Difesa, Yoav Gallant, nelle ore successive alla proposta di tregua egiziana, si era detto aperto a un dialogo: “è arrivato il momento di dolorose concessioni per riavere gli ostaggi”, aveva dichiarato. Non è chiaro quanto il premier Netanyahu sia d’accordo, con i falchi che incombono.

Questa mattina è arrivata anche l’apertura da parte di Hamas a un accordo con Israele. A confermarla, un funzionario del gruppo islamista: Husam Badram, membro di spicco dell’ufficio politico di Hamas con sede in Qatar, ha affermato che “un accordo è possibile”, come riferito dall’agenzia di stampa pro-Hamas Shehab. "Le nostre richieste sono chiare e note e si può raggiungere un accordo, a patto che Netanyahu resti fedele a quanto concordato", afferma Badran.

Oltre allo stop di 48 ore dei combattimenti in cambio di quattro ostaggi israeliani, la proposta israeliana prevede ulteriori negoziati da realizzare entro 10 giorni dall'accordo. Mentre si attendono gli sviluppi di questa proposta, proseguono i negoziati in corso a Doha, dove è presente anche il capo del Mossad, David Barnea. Le parti stanno valutando in queste ore un'eventuale ripresa delle trattative. Il capo dell'agenzia di intelligence israeliana e il capo della Cia hanno incontrato il primo ministro nella capitale del Qatar, nella speranza di far progredire i negoziati.